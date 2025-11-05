Этот новый кроссовер сейчас стоит в России меньше 2 млн рублей

В России начались продажи новых кроссоверов Kia Sonet по цене от 1,9 млн рублей

В России по параллельному импорту по-прежнему можно купить кроссовер Kia Sonet, стоящий на одном из классифайдов минимум 1,87 млн рублей. Минимальная стоимость Kia Sonet 2024 года составляет 1 870 125 рублей. Это цена за комплектацию Luxury Smart Edition, представленную в одном из дилерских центров Владивостока.

В ее оснащение входят кожаный многофункциональный руль, кожаная отделка сидений, цифровая приборная панель, медиасистема с большим сенсорным экраном, кнопка запуска двигателя, однозонный климат-контроль, люк, а также камера заднего вида с задним парктроником и встроенный блок системы ЭРА-ГЛОНАСС.

За 1 930 000 рублей в той же комплектации, но с двухцветным кузовом – белым, а крышей и корпусами боковых зеркал – черным, также можно заказать кроссовер во Владивостоке.

В Перми аналогичная модель стоит 2 090 000 рублей, но имеет менее продвинутое оснащение: вместо цифровой панели установлена аналоговая с монохромным дисплеем, а многофункциональный руль выполнен из пластика. Однако при этом также присутствуют климат-контроль, камера заднего вида с парктроником, мультимедиа с большим сенсорным экраном, кнопка Start/Stop и кожаная обивка сидений.

В Новосибирске цена на кроссовер с двухцветным кузовом – красно-черным – составляет 2 400 000 рублей. Эта версия выделяется цифровой панелью и мультимедийной системой с большим экраном, а также салоном с двухцветной кожаной отделкой в светло-бежевых и черных тонах. Во Владивостоке за такую же модель, но с черным интерьерам, предлагают 2 450 000 рублей.

В Астрахани можно приобрести новые Kia Sonet по цене 2 950 000 рублей. В наличии два кроссовера – серый и красный, но с упрощенной мультимедийной системой, без климат-контроля (только обычный кондиционер) и с аналоговой приборной панелью.

Все модели оснащены 1,5-литровым атмосферным двигателем мощностью 115 лошадиных сил, работающим в паре с вариатором и передним приводом. Основой для этой модели служит платформа кроссовера Hyundai Venue, а производство осуществляется на индийском заводе Kia в Анантапуре.

