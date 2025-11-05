На два дешевых кроссовера российской сборки переписали прайсы: что с ценами

В России подорожали кроссоверы SWM G01 и G05 Pro отечественной сборки

Китайский производитель SWM увеличил цены на свои кроссоверы, которые собираются на заводе «Автотор» в Калининграде. Стоимость младшего пятиместного кроссовера SWM G01 возросла во всех комплектациях, а флагманский семиместный G05 Pro подорожал во всех комплектациях, кроме новинки Family 6 с расширенной комплектацией.

Для SWM G01 в каждой из трех комплектаций цены изменились следующим образом:

Prime: старая цена 1 954 500 руб., новая цена 2 018 600 руб., разница +64 100 руб.

старая цена 1 954 500 руб., новая цена 2 018 600 руб., разница +64 100 руб. Optimum: старая цена 2 064 500 руб., новая цена 2 125 130 руб., разница +60 630 руб.

старая цена 2 064 500 руб., новая цена 2 125 130 руб., разница +60 630 руб. Style: старая цена 2 152 500 руб., новая цена 2 276 180 руб., разница +123 680 руб.

SWM G01

Семиместный флагманский SWM G05 Pro, который ранее предлагался в двух комплектациях, теперь добавил новую версию Family 6. Она стоит на 58 300 рублей дороже версии Family 5 и отличается наличием стеклянной панорамной крыши с электроприводом. В этом случае цены следующие:

Family 4: старая цена 2 064 500 руб., новая цена 2 235 900 руб., разница +171 400 руб.

старая цена 2 064 500 руб., новая цена 2 235 900 руб., разница +171 400 руб. Family 5: старая цена 2 174 500 руб., новая цена 2 298 440 руб., разница +123 940 руб.

старая цена 2 174 500 руб., новая цена 2 298 440 руб., разница +123 940 руб. Family 6: цена составляет 2 356 740 руб.

SWM G05F

Пятиместный кроссовер SWM G01F выделяется более «агрессивным» дизайном передней части кузова и улучшенным оснащением. Цены на эту модель остались прежними и колеблются от 2 367 000 до 2 449 500 рублей в зависимости от комплектации: Smart: 2 367 000 руб.; Force 2 449 500 руб.

Все три кроссовера, производимые в Калининграде, имеют идентичные характеристики: 1,5-литровый бензиновый турбомотор мощностью 139 л.с., семиступенчатый преселективный робот и передний привод.

Ранее «За рулем» сообщал, какие модели Toyota попадут под льготный утильсбор.

«За рулем» можно читать и в Телеграм