Эти кроссоверы россияне покупают чаще всего

«Автостат» назвал 10 самых продаваемых новых кроссоверов в России

По данным аналитического агентства «Автостат», в России на 44-й неделе 2025 года (с 27 октября по 2 ноября) самым популярным автомобилем стал Haval Jolion с продажами в 1,8 тыс. единиц.

На втором месте расположился Belgee X70, который реализовал 1,44 тыс. автомобилей, а третьим стал кроссовер Haval M6 с показателем 1,4 тыс. проданных машин. Замыкают топ-5 кроссоверов Geely Manjaro и Lada Niva Legend (1,4 тыс. и 921 проданных единиц соответственно).

В десятку лучших кроссоверов также вошли внедорожник Lada Niva Travel (802 ед.) и модели Haval F7 (797 ед.), Solaris HC (700 ед.), Belgee X50 (692 ед.), а также Changan UNI-S и CS 55 Plus (653 ед.).

