Audi готовит замену кроссоверу Q7 — подробности

Audi Q7 третьего поколения вышел на дорожные испытания

Третья генерация Audi Q7, дебют которой ожидается летом 2026 года, показалась на дорожных тестах.

В нынешней линейке Audi модель Q7 – самая «пожилая»: позади десять лет конвейерной жизни и два рестайлинга. За последнее время появились новые Q5 и Q3 (а ожидается еще и новый флагман Q9) – и, судя по свежим шпионским снимкам с испытаний, старшая модель, как и ожидалось унаследует их дизайн.

Широкая решетка, обновленная эмблема, светодиодные полоски ДХО прямо под капотом, а ниже – массивные секции основного света – таковы общие черты портрета перспективной «семерки».

Линия задка – близка к вертикали: очевидно, что таким образом модель дистанцируют от кросс-купе Q8. Интересная деталь боковин: дверные ручки «спрятаны» на подоконной линии. По силовым установкам пока есть только предварительные сведения: будут бензиновая и турбодизельная версии, а также гибрид.

Источник:  Авто Mail
-3