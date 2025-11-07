Как отмена льготного утильсбора отразится на поставках Toyota в РФ

Эксперт Мосеев: из-за нового утильсбора в Россию перестанут ввозить Toyota

Отмена льготного утилизационного сбора для автомобилей с мощностью свыше 160 л.с. в Россию может остановить поставки автомобилей марки Toyota, так как более 95% моделей компании имеют двигатели с большей мощностью. Об этом сообщил автоэксперт и бывший глава ассоциации «Российские автомобильные дилеры» Олег Мосеев.

По его словам, лишь 3,5-4% альтернативного импорта Toyota приходилось на машины мощностью до 160 л.с. Основную часть составляют внедорожники Land Cruiser и Land Cruiser Prado, кроссоверы RAV4 с мощными моторами и седаны Camry. Мосеев отметил, что Toyota, которая сейчас находится в числе лидеров продаж, может покинуть десятку лучших, когда распродаст свои запасы.

Что касается других марок, таких как Hyundai и Kia, автомобили с мощностью до 160 л.с. составляют примерно 50% их поставок, а у Mazda, Skoda и Volkswagen – 30%. Для этих автомобилей льготный утилизационный сбор сохранится.

