Продажи этих автомобилей резко выросли перед повышением утильсбора

В России зафиксирован всплеск спроса на электрокары

В октябре 2025 года в России было зарегистрировано 1614 продаж новых электромобилей, что представляет собой лучший результат за последние полтора года. Сергей Целиков, глава агентства «Автостат», сообщает в своем телеграм-канале, что по сравнению с октябрем 2024 года рост составил 20 процентов, а относительно сентября текущего года – 29 процентов.

Основной причиной увеличения продаж он считает предстоящее изменение правил расчета утилизационного сбора. Для физических лиц, ввозящих автомобили для личного использования, останется льготный тариф, однако будет введено ограничение по мощности: для обычных автомобилей с ДВС лимит составит 160 л.с., в то время как для электромобилей и последовательных гибридов – всего 80 л.с.

Кроме того, Целиков отметил успехи седана Амберавто А5, который вот уже второй месяц подряд становится самой продаваемой электрической моделью – в октябре его продажи составили 358 единиц.

Лидером по итогам первых десяти месяцев остается лифтбек Zeekr 001 с продажами в 1372 единицы. Однако в целом за указанный период рынок новых электромобилей в России сократился на 37 процентов, составив 9,6 тыс. штук.

