Этот премиальный немецкий кроссовер будет не хуже Toyota RAV4. Но есть одно «но»

Эксперт «За рулем» рассказал о плюсах и минусах BMW X3 с пробегом

В погоне за неубиваемой Toyota RAV4 ценой до 2,5 млн рублей многие упускают из вида кроссоверы с не менее ярким характером и статусом.

Эксперт «За рулем» Сергей Зиновьев выяснил, что за те же деньги можно пересесть в комфортабельный BMW X3 второго поколения – автомобиль не старше 10 лет, который предлагает совершенно иной уровень комфорта и драйва за те же, а иногда и меньшие деньги.

На вторичном рынке большинство предложений – это полноприводные версии с классическим гидромеханическим автоматом, а значительная часть объявлений укладывается в заявленный бюджет.

Казалось бы, вот он – идеальный компромисс между статусом, комфортом и доступной ценой! BMW X3 действительно дарит своему владельцу массу приятных эмоций: собран на совесть, обладает крепкой подвеской, отлично справляющейся с нашими дорогами, а его кузов демонстрирует завидную стойкость к коррозии. Однако за этим фасадом скрывается одно важное «но».

BMW X3

Мнение эксперта

Сергей Зиновьев, редактор журнала «За рулем»:

– Концептуальный недостаток – нет простого двигателя. Все переусложнены ради выдающихся характеристик и очень капризны.

Наихудший – массовая турбо-«четверка» 2.0 серии N20. После 200-220 тысяч км ее нередко сдают в утиль. Лучше сразу ориентироваться на дизель 2.0 серии B47 (ни в коем случае не N47). Придется возиться с чисткой EGR, сажевого фильтра и впускного тракта, но хоть ресурс достойный – свыше 350 тысяч км.

Не стоит забывать и о знаменитой автоматической коробке передач ZF 8HP45, которая хоть и считается одной из лучших в мире, но к пробегу в 200–250 тысяч км часто требует дорогостоящей переборки.

BMW X3

Последующий ремонт и приобретение оригинальных запчастей для BMW X3 в целом могут серьезно ударить по карману.

Таким образом, вердикт для потенциального покупателя звучит двояко. С одной стороны, вы получаете комфортабельный и престижный автомобиль дешевле скромного RAV4, с другой – каждая поломка грозит превратиться в финансовую яму, и к этому нужно быть готовым.

О других претендентах на место «рафика» читайте в материале «Что взять вместо RAV4 - рейтинг надежных кроссоверов от 1,5 млн».

Рекомендуем Какое масло заливать зимой?

А летом? Мы взяли два масла с классом вязкости 0W‑40 и 5W‑40, провели в специализированной лаборатории серию высоко- и низкотемпературных тестов и готовы дать аргументированный ответ.



РЕЗУЛЬТАТЫ ИСПЫТАНИЙ