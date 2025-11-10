#
Этот семейный кроссовер белорусской сборки стал очень популярен в РФ

Belgee X70 вошел в топ-3 самых продаваемых SUV в России

Компактный кроссовер Belgee X50 перестал быть бестселлером марки в России. Его место занял среднеразмерный семейный кроссовер X70, который, по завершению 44-й недели года, вошел в число трех самых продаваемых моделей SUV на российском рынке, сообщили в пресс-службе бренда.

Представители Belgee отметили, что бренд показывает яркую динамику продаж, благодаря чему их модели все чаще находятся на верхних позициях в статистике.

Согласно данным регистрации, за последнюю неделю в России было продано 1448 единиц новых Belgee X70, что позволило этой модели занять первенство в сегменте среднеразмерных кроссоверов и внедорожников (C-SUV).

Согласно словам представителей компании, успехом X70 во многом способствовало появление обновленной версии кроссовера в официальных дилерских центрах, с которой можно ознакомиться с сентября текущего года.

В общем, по итогам 44-й недели 2025 года динамика продаж Belgee совпадает с позитивными результатами октября, когда было реализовано 10 780 автомобилей, что стало рекордом с момента выхода бренда на российский рынок. В то время среднеразмерный кроссовер Belgee X70 впервые стал лидером продаж с показателем в 5399 единиц.

Belgee X70
Belgee X70
Ранее «За рулем» сообщал, что «Автодом» перечислил 15 причин для срочной замены автомобиля.

10.11.2025 
