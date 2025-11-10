Продажи этих автомобилей рекордно выросли перед повышением утильсбора
В октябре текущего года в России было зарегистрировано 1140 новых автомобилей марки Volkswagen, что на 164% превышает показатели аналогичного месяца прошлого года, когда их количество составило 432 единицы.
Сергей Целиков, глава «Автостата», связывает данный рост с увеличением продаж перед введением нового утильсбора, который начнет действовать с 1 декабря. Подобный рост наблюдается и у других международных автопроизводителей.
В этом году в России за десять месяцев было зарегистрировано 5037 новых автомобилей Volkswagen, что на 21% больше по сравнению с прошлым годом.
Наибольшей популярностью среди моделей Volkswagen пользуется кроссовер Tiguan, на который приходится 42% всех продаж. На втором месте находится Teramont с долей 26%, а третье место занимает Tavendor с 9%.
Большинство новых автомобилей Volkswagen, зарегистрированных в России в этом году, были произведены в Китае, их доля достигает 94%.
Ранее «За рулем» сообщал, что «Автодом» перечислил 15 причин для срочной замены автомобиля.
- «За рулем» можно смотреть на YouTube
Какое масло заливать зимой?
А летом?
Мы взяли два масла с классом вязкости 0W‑40 и 5W‑40, провели в специализированной лаборатории серию высоко- и низкотемпературных тестов и готовы дать аргументированный ответ.