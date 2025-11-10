Экология
Продажи этих автомобилей рекордно выросли перед повышением утильсбора

Регистрации новых автомобилей Volkswagen в России увеличились на 164%

В октябре текущего года в России было зарегистрировано 1140 новых автомобилей марки Volkswagen, что на 164% превышает показатели аналогичного месяца прошлого года, когда их количество составило 432 единицы.

Сергей Целиков, глава «Автостата», связывает данный рост с увеличением продаж перед введением нового утильсбора, который начнет действовать с 1 декабря. Подобный рост наблюдается и у других международных автопроизводителей.

В этом году в России за десять месяцев было зарегистрировано 5037 новых автомобилей Volkswagen, что на 21% больше по сравнению с прошлым годом.

Наибольшей популярностью среди моделей Volkswagen пользуется кроссовер Tiguan, на который приходится 42% всех продаж. На втором месте находится Teramont с долей 26%, а третье место занимает Tavendor с 9%.

Большинство новых автомобилей Volkswagen, зарегистрированных в России в этом году, были произведены в Китае, их доля достигает 94%.

Ранее «За рулем» сообщал, что «Автодом» перечислил 15 причин для срочной замены автомобиля.

Источник:  Телеграм-канал Сергея Целикова
Ушакова Ирина
Фото:Pexels
0