#
Разборка неделиЖурнал на домУтильсборЗимние шиныСкидки на автоРейтингиТест маселЗдоровьеПутешествуй!ТаксиФорумПДД-задачкиС пробегомАвтоспортЛайфхаки читателейНовые возможностиОтзывыФотогид (ТО+ремонт)ЭксклюзивМы в соцсетях
>
ЛайфхакиОпросыРедакцияФорумПодписка на журналПДД-задачкиВсе автомобилиПарк «За рулем»СПЕЦИАЛЬНЫЕ ПРОЕКТЫ
В России подготовили новые справочники запчастей для расчета по ОСАГО
12 ноября
В России подготовили новые справочники запчастей для расчета по ОСАГО
РСА: цены на запчасти в новых справочниках...
Иномарки, попадающие под льготный утильсбор в декабре: список
12 ноября
Иномарки, попадающие под льготный утильсбор в декабре: список
Эксперт Петров назвал иномарки, которые попадут...
Раскрыт портрет среднестатистического покупателя шин в России
12 ноября
Раскрыт портрет среднестатистического покупателя шин в России
РОМИР: шины в России чаще всего приобретают...

Часть полномочий ГИБДД хотят передать регионам

«Коммерсант»: в Правительстве РФ против передачи части полномочий ГИБДД регионам

Правительство РФ подготовило отрицательный отзыв на инициативу, предлагающую передать регионам право штрафовать за парковку на местах для инвалидов.

Рекомендуем
Лада Искра против конкурентов — большой тест недорогих седанов

Законопроект, поступивший от внефракционного депутата Ярослава Нилова, предлагал наделить Москву, Санкт-Петербург, Севастополь и Московскую область правом администрировать штрафы за парковку на специально отведенных местах для людей с инвалидностью. В пояснительной записке парламентарий указал, что такая мера позволит обеспечить более оперативно реагировать на подобные правонарушения.

В настоящее время эти регионы уже обладают особыми правами, закрепленными в Кодексе об административных правонарушениях. К примеру, власти Подмосковья имеют возможность самостоятельно штрафовать водителей за стоянку под запрещающим знаком, что предусматривает наложение штрафа в размере 2250 рублей. Новые поправки предлагали добавить к этому перечню еще одно серьезное нарушение – незаконную парковку на местах для инвалидов, которая наказывается штрафом в 5 тысяч рублей.

«Разборка недели» — новая программа от «За рулем» Разобрали главные новости недели, чтобы вам было проще быть в курсе событий и трендов автомобильной жизни страны
СМОТРЕТЬ РАЗБОРКУ НЕДЕЛИ

Однако в Белом доме не поддержали эту идею по нескольким причинам.

Эксперты Правительства указали на отсутствие в материалах к законопроекту какого-либо анализа статистики или правоприменительной практики, который бы доказывал, что существующая модель контроля неэффективна. А ведь подобные решения должны приниматься только на основании веских доказательств.

Рекомендуем
Суперинтересный телеграм-канал про автомобили — подписаться!

Более того, реализация этой инициативы может создать опасный прецедент для передачи правоохранительных функций на региональный уровень. Это повлечет риски для целостности правовой системы страны в такой важной сфере, как безопасность дорожного движения.

Дополнительным аргументом против стало заключение МВД России, согласно которому большинство субъектов Федерации не обладают необходимыми организационными и техническими возможностями для взятия на себя этих полномочий.

Рекомендуем

Какое масло заливать зимой?
А летом?

Мы взяли два масла с классом вязкости 0W‑40 и 5W‑40, провели в специализированной лаборатории серию высоко- и низкотемпературных тестов и готовы дать аргументированный ответ.

РЕЗУЛЬТАТЫ ИСПЫТАНИЙ

Источник:  «Коммерсант»
Подпишитесь на «За рулем» в сервисах GoogleGoogle
Алексеева Елена
Фото:Сергей Карпухин/ТАСС
Количество просмотров 145
11.11.2025 
Фото:Сергей Карпухин/ТАСС
Поделиться:
Оцените материал:
0