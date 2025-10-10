Некоторые автомобили предлагают освободить от повышенного утильсбора

Нилов: для машин, застрявших на таможне, нужна льгота по утильсбору

Председатель комитета Госдумы по труду, соцполитике и делам ветеранов Ярослав Нилов выступил с предложением предоставить льготу по повышенному утилизационному сбору для россиян, столкнувшихся с задержками на таможне.

Речь идет о тех, кто уже купил, но не успеет ввезти автомобиль из-за рубежа до 1 ноября. Соответствующее обращение парламентарий направил главе Минпромторга Антону Алиханову.

«На фоне обсуждаемых изменений к определению размеров утилизационного сбора ко мне все чаще обращаются пенсионеры, ветераны и другие представители уязвимых категорий, переживающие, что из-за различных трансграничных проволочек и жизненных обстоятельствах за уже приобретенные авто придется заплатить дополнительно».

Покупка семейного автомобиля для длительного пользования сама по себе требует серьезных затрат, и для многих она невозможна без кредитов, отмечает депутат. В такой ситуации дополнительные, незапланированные расходы могут стать для людей непосильным финансовым бременем.

Впрочем, он подчеркивает, что эти изменения могут и не вступить в силу. Со своей стороны он надеется, что решение о пересмотре правил взимания утильсбора будет отложено.

Минпромторг России ранее вынес на общественное обсуждение проект правительственного постановления, которое предполагает изменение формулы расчета утилизационного сбора для легковых автомобилей (M1) с 1 ноября 2025 года. Согласно новым правилам, базовая ставка будет определяться в зависимости от типа и объема двигателя, а мощность начнет влиять на повышающий коэффициент по прогрессивной шкале.