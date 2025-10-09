Экология
Семье — семь мест. Многодетным могут простить утильсбор

Общественная палата за отмену утильсбора на 7-местные авто для многодетных семей

Общественная палата России готовит для правительства предложение об отмене утилизационного сбора на семиместные автомобили для многодетных семей.

По словам заместителя секретаря ОП Владислава Гриба, эта инициатива станет весомой мерой поддержки, поскольку просторный автомобиль является насущной необходимостью для таких семей, обеспечивая перевозку детей и решение бытовых задач.

Гриб отметил, что в условиях ограниченного выбора отечественных семиместных моделей предлагается разрешить многодетным родителям приобретать автомобили с данной льготой раз в три года.

Такой подход, по его мнению, не только окажет прямую помощь, но и может стать дополнительным стимулом для россиян к рождению большего числа детей.

Чиновник подчеркнул, что установленный трехлетний интервал между покупками позволит предотвратить возможные злоупотребления со стороны получателей льготы.

Соответствующее письмо с инициативой будет направлено в кабинет министров в ближайшее время. В ОП надеются, что данная норма получит одобрение и станет реальным шагом в поддержку демографии, дополнив уже существующие преференции для многодетных семей, такие как бесплатная парковка.

Источник:  ТАСС
Алексеева Елена
Фото:Volvo
09.10.2025 
Фото:Volvo
