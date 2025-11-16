#
Новый босс Renault рассказал, с чего начинается старение автопарка в любой стране

Прово: чем меньше людей покупают новые авто, тем быстрее стареет автопарк

После внезапного ухода харизматичного генерального директора Луки де Мео в июне у Renault появился новый руководитель Франсуа Прово.

Лада Искра против конкурентов — большой тест недорогих седанов

Как известно, новая метла по-новому метет, поэтому журналисты узнали у него о планах по реорганизации компании.

При этом на авторынке подозревают, что Де Мео тщательно подобрал момент для своего ухода, поскольку, возможно, предвидел, что для Renault настают непростые времена.

С чего же начнет новый глава – с новых автомобилей или просто сократит расходы и наведет порядок?

«Продукт – главный пункт моего нового среднесрочного плана. Второй цикл новых автомобилей для укрепления нашего лидерства. У нас есть преимущество перед старыми конкурентами и Китаем». Он говорит, что в прошлом Renault действовала циклично: за каждым всплеском активности на рынке новых автомобилей следовал спад.

Прово добавил, что хочет, чтобы качество достигло уровня Toyota.

Прово далее описывает другие способы, которыми, по его мнению, европейский автомобильный бизнес может выжить в условиях натиска китайских недорогих автомобилей и ужесточения регулирования, которое превращает малолитражные европейские автомобили в вымирающий вид.

Он отмечает, что чем меньше людей могут позволить себе новые автомобили, тем быстрее устаревает весь автопарк. Результат – полная противоположность тому, чего хотят политики. «Парк стареет, безопасность ухудшается. И это разрушает отрасль — социальную силу Европы». Каждый раз, когда закрывается завод, от 5000 до 10 000 человек теряют работу.

При этом он верит в электромобили. «Электромобили полезны для клиентов. Люди уже не вернутся к прежнему».

Прово не хочет, чтобы действующие экологические нормы были смягчены. «Я просто хочу прожить 10 лет без новых правил. Четверть наших инженеров заняты тем, чтобы сделать машины соответствующими этим требованиям, и нам приходится применять их задним числом к существующим автомобилям».

Источник:  TopGear
Алексеева Елена
Фото:Renault
16.11.2025 
Фото:Renault
