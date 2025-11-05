Эти ранее очень популярные машины перестали быть интересны россиянам

В России перестали покупать автомобили Renault

За период с января по сентябрь 2025 года Renault Group реализовала на глобальном рынке 1,7 млн автомобилей, что на 3,8% больше по сравнению с таким же периодом прошлого года. Однако в России продажи составили всего 13 машин этой марки. Об этом сообщил Сергей Целиков, аналитик агентства «Автостат».

С весны 2022 года компания фактически прекратила свою деятельность в России, и после этого дилеры распродавали оставшиеся автомобили. В настоящее время существует возможность заказа автомобилей из-за границы по альтернативным каналам, однако, судя по всему, россияне почти не пользуются этой опцией.

Согласно данным «Автостата», за девять месяцев 2025 года было зарегистрировано лишь 10 новых автомобилей марки Renault и 3 автомобиля Dacia. Для сравнения, в 2024 году на учет поставили 268 единиц, в 2023 году – 4769, а в 2022 году продажи достигли 40 843 автомобилей.

Максимальные продажи марки в России пришлись на 2013-2014 годы, когда ежегодно продавалось 202 и 198 тыс. автомобилей соответственно.

С момента начала работы бренда в России было реализовано 2,17 млн автомобилей Renault, что делает его третьим по величине среди иностранных производителей после Kia (2,63 млн) и Hyundai (2,62 млн). Также стоит отметить, что у Kia на российском рынке дела сейчас тоже не очень успешны.

В структуре глобальных продаж на Renault приходится 1,17 млн автомобилей, на Dacia – 521,4 тыс., а на Alpine – 7,4 тысячи. Крупнейшим рынком для Renault Group остается Франция с 393 тыс. автомобилей. Также в пятерку основных рынков входят Италия (144 тыс.), Испания (128 тыс.), Турция (110 тыс.) и Германия (108 тыс.).

Ранее «За рулем» сообщал, какие модели Toyota попадут под льготный утильсбор.

«За рулем» можно читать и в Телеграм