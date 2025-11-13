Сотрудников «Газпромнефть-СМ» наградили за достижения в укреплении энергетики России

Специалисты «Газпромнефть – смазочные материалы» стали лауреатами Премии имени Н.К. Байбакова за успехи в обеспечении устойчивого развития энергетики и общества.

Вручение наград прошло на Московском форуме «Энергетика и гражданское общество–2025».

Наградами были удостоены начальник отдела технической поддержки специальной продукции Алексей Китанин, начальник отдела технической поддержки индустриальной продукции Илья Иванов и начальник управления технического развития и реализации проектов Ярослав Тресков.

Как отметил генеральный директор «Газпромнефть-СМ» Анатолий Скоромец, компания стабильно является одним из лидеров рынка смазочных материалов именно благодаря большой команде профессионалов.

«Мы гордимся нашими сотрудниками, а очередное признание на всероссийском уровне является еще одним подтверждением высокой квалификации коллег», – подчеркнул он.

Сотрудники компании регулярно отмечаются на отраслевом уровне – в этом году около 200 специалистов получили благодарности и почетные грамоты, в том числе от Министерства энергетики РФ.

Премия имени Н.К. Байбакова создана Ассоциацией «Энергетика и гражданское общество» для поощрения ученых, специалистов, предпринимателей, представителей СМИ, общественников и граждан, внесших весомый вклад в науку, технику, строительство, организацию производства и эколого-энергоэффективное развитие экономики страны.

По словам врио президента Ассоциации «Энергетика и гражданское общество» Сергея Пацерковского, премия на протяжении более чем 20 лет выделяет проекты, которые не просто отвечают задачам сегодняшнего дня, а определяют контуры энергетики будущего.

«Прогресс рождается там, где человек и технологии действуют в согласии с природой и экономикой, а инновации подчинены идее устойчивости. Поэтому мы считаем важным отмечать тех, кто делает этот баланс возможным — создавая решения, которые двигают вперед отрасль, страну и общество», – заявил он.

«Газпромнефт-СМ» специализируется на производстве и реализации масел, смазок и технических жидкостей. Компания выпускает около 1000 наименований продукции для всех секторов рынка на собственных заводах.