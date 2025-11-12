#
Стоит как Веста: новый кроссовер Toyota снова доступен в России

В РФ возобновились продажи кроссоверов Toyota Raize по цене от 1,85 млн рублей

В России компактные кроссоверы Toyota Raize сейчас предлагаются по цене от 1 850 000 рублей на известных классифайдах. В основном, в продаже есть леворульные модели, привозимые из Объединенных Арабских Эмиратов. Например, самый недорогой вариант, который можно заказать в Ставрополе, обойдется в 1 850 000 рублей и будет доставлен за 5-6 недель.

Этот кроссовер будет оснащен 1,0-литровым двигателем мощностью 98 лошадиных сил и в его комплектацию войдут 17-дюймовые литые диски, светодиодные фары, камера заднего вида с парктрониками, кожаный мультифункциональный руль, кондиционер, мультимедийная система с сенсорным экраном, 12-вольтовая розетка, датчик света и стандартный набор систем безопасности.

Стоимость новых моделей в других городах выше. Например, в Новороссийске кроссоверы в сером и черном цветах можно заказать за 1 990 000 рублей, с учетом всех дополнительных расходов, таких как доставка, растаможка, ЭПТС и льготный утильсбор.

Toyota Raize
Toyota Raize

Единственный праворульный кроссовер предлагается в Улан-Удэ за 2 050 000 рублей. В Москве кроссовер с левым расположением руля продают за 2 290 000 рублей. В Тюмени его цена составляет 2 350 000 рублей, в Екатеринбурге – минимум 2 400 000 рублей, а у продавцов из Магадана, Новосибирска и Челябинска заявленная стоимость составит от 2 450 000 до 2 500 000 рублей.

Все указанные кроссоверы оснащены 1,0-литровым бензиновым турбомотором мощностью 98 л.с., который работает в паре с бесступенчатым вариатором D-CVT от Daihatsu и имеет передний привод. В Томске за 2 662 600 рублей можно заказать модель с атмосферным двигателем WA-VE объемом 1,2 литра мощностью 87 л.с. и тем же вариатором.

Toyota Raize
Toyota Raize
Ранее «За рулем» сообщал, что дилеры перечислили авто, которые привезут по льготной ставке после 1 декабря.

