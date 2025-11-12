Раскрыта доля автомобилей местной сборки на российском рынке: называем цифры

Эксперт Целиков: Более 50% машин на отечественном авторынке собраны в России

По данным на конец октября 2025 года, доля автомобилей, собранных в России, впервые с 2021 года превысила 50%. Из общего числа проданных 1,06 млн легковых машин, 555 тысяч были произведены на отечественных заводах, что составляет 52,3% всего рынка, как сообщает эксперт Сергей Целиков из агентства «Автостат».

Если учитывать и белорусский завод Belgee, который производит автомобили Geely, общая доля сборки на территории России и Беларуси достигает почти 57%.

Для сравнения, в 2024 году уровень локализации составил лишь 41,5% – это минимальный показатель за всю историю российского автопрома. До 2022 года этот уровень превышал 80%, а рекорд в 85,5% был установлен в 2017 году.

Текущий рост связан с активным размещением китайских марок на производственных площадках в России. На фоне увеличения утилизационного сбора многие компании начали использовать простаивающие заводы, особенно в Калуге, Калининграде и Санкт-Петербурге.

Согласно данным «Автостата», среди легких коммерческих автомобилей доля местной сборки достигла 89,4%, в категории среднетоннажных автомобилей – 95,9%, а среди тяжелых грузовиков – 51,1%. В сегменте автобусов этот показатель составляет 76,5%, для легковых прицепов – 99,8%, а для мотоциклов – 13,4%.

Эксперт предполагает, что задача Министерства промышленности и торговли на ближайшие годы заключается в возврате уровня локализации до исторических 80%, что потребует адаптации отрасли к новой рыночной структуре, в которой наряду с Lada и УАЗ работают такие китайские бренды, как Haval, Chery, Exeed, Jetour, Kaiyi, BAIC и другие.

Ранее «За рулем» сообщал, что дилеры перечислили авто, которые привезут по льготной ставке после 1 декабря.

«За рулем» можно читать и в Телеграм