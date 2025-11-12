Экология
Иномарки, попадающие под льготный утильсбор в декабре: список

Эксперт Петров назвал иномарки, которые попадут под льготный утильсбор с 1 декабря

В России после 1 декабря ожидается расширение модельного ряда «параллельных» автомобилей с мощностью до 160 л.с.

Такой прогноз высказал Илья Петров, директор розничных продаж АГ «Авилон». Однако он отметил, что это будет зависеть от рыночного спроса на новые модели с аналогичной мощностью.

Петров пояснил, что автомобили с двигателями до 160 л.с. уже присутствуют в портфолио компании и будут активно поставляться на российский рынок и после 1 декабря. В числе этих моделей – Hyundai Tucson, Kia Sportage, Audi A3 и Audi Q3.

С 1 декабря вступят в силу новые правила расчета утилизационного сбора, где ставки станут зависеть от объема и мощности двигателя. Льготы для физических лиц сохранятся только на автомобили, оснащенные двигателями мощностью до 160 л.с.

Ранее «За рулем» сообщал, что дилеры перечислили авто, которые привезут по льготной ставке после 1 декабря.

Hyundai Tucson
Kia Sportage
Audi A3
Audi Q3
Источник:  Autonews
