Иномарки, попадающие под льготный утильсбор в декабре: список
В России после 1 декабря ожидается расширение модельного ряда «параллельных» автомобилей с мощностью до 160 л.с.
Такой прогноз высказал Илья Петров, директор розничных продаж АГ «Авилон». Однако он отметил, что это будет зависеть от рыночного спроса на новые модели с аналогичной мощностью.
Петров пояснил, что автомобили с двигателями до 160 л.с. уже присутствуют в портфолио компании и будут активно поставляться на российский рынок и после 1 декабря. В числе этих моделей – Hyundai Tucson, Kia Sportage, Audi A3 и Audi Q3.
С 1 декабря вступят в силу новые правила расчета утилизационного сбора, где ставки станут зависеть от объема и мощности двигателя. Льготы для физических лиц сохранятся только на автомобили, оснащенные двигателями мощностью до 160 л.с.
Ранее «За рулем» сообщал, что дилеры перечислили авто, которые привезут по льготной ставке после 1 декабря.
- «За рулем» можно читать и в Телеграм
Какое масло заливать зимой?
А летом?
Мы взяли два масла с классом вязкости 0W‑40 и 5W‑40, провели в специализированной лаборатории серию высоко- и низкотемпературных тестов и готовы дать аргументированный ответ.