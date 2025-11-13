На эти машины спрос растет быстрее всего

«Авито Авто»: в РФ резко вырос спрос на Belgee X70 и модели Tenet

В России в октябре резко увеличился интерес к автомобилям белорусского бренда Belgee, кроссоверам отечественной марки Tenet и моедлям ряда китайских производителей. Об этом сообщают эксперты «Авито Авто» в своем исследовании, проведенном по итогам месяца.

По данным исследования, сравнение с сентябрем показало, что спрос на модели Belgee X70 возрос на 96,1%, Haval F7 – на 22,7%, а Changan Uni-S – на 3,7%. Также пользователи стали значительно чаще интересоваться автомобилями Tenet T4 (+75,1%) и Tenet T7 (+48,8%), которые начали производить на заводе в Калуге в конце лета.

Если посмотреть на данные с начала года, то отметим, что наиболее востребованными стали автомобили марок GAC (+54,2%), Geely (+49,5%), Haval (+32%) и Lada (+15,7%). Среди моделей особой популярностью пользовались Belgee X50 (рост в 4,7 раза), Geely Atlas (+53,5%), GAC GS8 (+41,4%), Haval H3 (+39,3%) и Jolion (+26,6%), а также Lada Granta Cross (+15,4%).

В октябре текущего года покупатели предпочитали автомобили брендов Lada, Haval, Geely, Chery и Solaris. Из конкретных моделей наибольшим спросом пользовались Lada Granta, Haval Jolion, Solaris HC, Lada Vesta и Haval M6. Лидерами также стали Lada Niva Legend, Geely Monjaro, Belgee X50, Lada Niva Travel и Iskra.

Ранее «За рулем» сообщал, что продажи автомобилей Mazda в России выросли в 2,5 раза.

