#
Как сейчас продаются УАЗы? Лучше, чем летом, но...

«АСМ-Холдинг»: за октябрь продано менее 2 тысяч внедорожников марки УАЗ

В октябре дилеры Ульяновского автомобильного завода реализовали 1909 новых автомобилей УАЗ.

Об этом источник сообщает со ссылкой на данные «АСМ-Холдинга» – и для сравнения приводит данные октября 2024 года: тогда в России было продано 3106 ульяновских внедорожников. Таким образом, октябрьские продажи российской марки от года к году упали примерно на треть. Эта картина зеркалит как в целом ситуацию на авторынке, так и динамику самого УАЗа несколькими месяцами ранее.

Напомним, в сентябре 2025 года был реализован 1361 новый автомобиль марки УАЗ – это практически повторяло результат августа, но было на 47% меньше, чем в сентябре 2024-го (2566 единиц). Сейчас лидером по продажам в ульяновской линейке является семейство СГР («буханка»), дальше по популярности следуют Патриот, Профи и Пикап, а утилитарный Хантер уже долгое время выпускается и продается ежемесячными тиражами всего в несколько десятков штук.

Источник:  Автопоток
Иннокентий Кишкурно
14.11.2025 
