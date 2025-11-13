#
УАЗ создал робота-трансформера по мотивам внедорожника Хантер

Робот-трансформер УАЗ Хантер стал маскотом спортивного клуба «Волга»

Ульяновский автозавод опубликовал проморолик с роботом, ставшим маскотом ульяновского спортивного клуба.

В видео робот-трансформер с дизайном, отсылающим к внедорожнику УАЗ Хантер и его прародителю УАЗ-469, шествует по конвейеру автозавода и участвует в производственных процессах, а перемежаются эти кадры с моментами подготовки к матчу игроков ульяновской команды «Волга», принимающей участие Суперлиге российского хоккея с мячом. Видео выпущено в преддверии первого матча сезона – Ульяновск принимал казанский коллектив «Ак Барс-Динамо».

Выбор дизайна для нового маскота клуба на УАЗе объясняют так: «автозавод внес свой вклад в становление русского хоккея в Ульяновске – благодаря поддержке завода было открыто четыре хоккейных корта, а сама команда «Волга» несколько лет с гордостью носила имя «Волга-УАЗ». Отметим, что стартовый матч с участием Хантера-трансформера сложился драматично и окончился боевой ничьей: 4:4.

Источник:  УАЗ Сегодня
Иннокентий Кишкурно
13.11.2025 
Отзывы о УАЗ Hunter (1)

— Отличный автомобиль, полный восторг.
УАЗ Hunter  2014
/ срок владения: 1 - 3 года
Достоинства:
Срок владения у меня не автомобилем, но двигателем. Ко всему прочему F-Diesel 4JB1T устанавливается на сельскохозяйственную технику, а именно на самоходный разбрасыватель "Туман 2", агрегат более чем достойный и к нашей "салярке" не прихотлив.
Недостатки:
дорогой при покупке
Комментарий:
нет
+3