УАЗ Хантер с новым двигателем — известна цена

Автопоток: УАЗ Хантер со 150-сильным двигателем ЗМЗ Про появился у дилеров

У официальных дилеров Ульяновского автозавода появились товарные экземпляры внедорожников УАЗ Хантер со 150-сильным бензиновым двигателем ZMZ Pro, сообщает источник.

Напомним, УАЗ начал применять такие моторы на Хантере около года назад, на старте продаж цена на такие машины начиналась от 1 530 000 рублей. Актуальные же цены стартуют от 1 645 000 рублей, пишет автор заметки. В 2025 году УАЗ вел работы по усовершенствованию ZMZ Pro, увеличив количество точек крепления клапанной крышки, что должно повысить герметичность, оптимизировать работу клапанного механизма и улучшить надежность агрегата.

Новая ли версия ZMZ Pro стоит на нынешних товарных Хантерах – не уточняется.

В настоящее время Хантер, используемый, в основном, для армейских и хозяйственных нужд, выпускается и реализуется довольно скромными тиражами: в 2024 году темп сборки фиксировался на уровне около 50 машин в месяц. А в сентябре 2025 года Хантер замкнул рейтинг продаж ульяновских внедорожников: Если «буханка» разошлась тиражом 517 единиц, а Патриот – 501 единица, то Хантер — лишь 18.

Поправит ли положение новый мотор?

