#
Разборка неделиЖурнал на домУтильсборЗимние шиныСкидки на автоРейтингиТест маселЗдоровьеПутешествуй!ТаксиФорумПДД-задачкиС пробегомАвтоспортЛайфхаки читателейНовые возможностиОтзывыФотогид (ТО+ремонт)ЭксклюзивМы в соцсетях
>
ЛайфхакиОпросыРедакцияФорумПодписка на журналПДД-задачкиВсе автомобилиПарк «За рулем»СПЕЦИАЛЬНЫЕ ПРОЕКТЫ
В России подготовили новые справочники запчастей для расчета по ОСАГО
12 ноября
В России подготовили новые справочники запчастей для расчета по ОСАГО
РСА: цены на запчасти в новых справочниках...
Иномарки, попадающие под льготный утильсбор в декабре: список
12 ноября
Иномарки, попадающие под льготный утильсбор в декабре: список
Эксперт Петров назвал иномарки, которые попадут...
Раскрыт портрет среднестатистического покупателя шин в России
12 ноября
Раскрыт портрет среднестатистического покупателя шин в России
РОМИР: шины в России чаще всего приобретают...

УАЗ Хантер с новым двигателем — известна цена

Автопоток: УАЗ Хантер со 150-сильным двигателем ЗМЗ Про появился у дилеров

У официальных дилеров Ульяновского автозавода появились товарные экземпляры внедорожников УАЗ Хантер со 150-сильным бензиновым двигателем ZMZ Pro, сообщает источник.

Рекомендуем
Зарубежные копии Лады, ГАЗа, УАЗа — 10 историй плагиата

Напомним, УАЗ начал применять такие моторы на Хантере около года назад, на старте продаж цена на такие машины начиналась от 1 530 000 рублей. Актуальные же цены стартуют от 1 645 000 рублей, пишет автор заметки. В 2025 году УАЗ вел работы по усовершенствованию ZMZ Pro, увеличив количество точек крепления клапанной крышки, что должно повысить герметичность, оптимизировать работу клапанного механизма и улучшить надежность агрегата.

«Разборка недели» — новая программа от «За рулем» Разобрали главные новости недели, чтобы вам было проще быть в курсе событий и трендов автомобильной жизни страны
СМОТРЕТЬ РАЗБОРКУ НЕДЕЛИ

Новая ли версия ZMZ Pro стоит на нынешних товарных Хантерах – не уточняется.

Рекомендуем
Гид по запчастям: сравнительные тесты и советы экспертов «За рулем»

В настоящее время Хантер, используемый, в основном, для армейских и хозяйственных нужд, выпускается и реализуется довольно скромными тиражами: в 2024 году темп сборки фиксировался на уровне около 50 машин в месяц. А в сентябре 2025 года Хантер замкнул рейтинг продаж ульяновских внедорожников: Если «буханка» разошлась тиражом 517 единиц, а Патриот – 501 единица, то Хантер — лишь 18.

Поправит ли положение новый мотор?

  • «За рулем» можно смотреть на YouTube
Рекомендуем

Какое масло заливать зимой?
А летом?

Мы взяли два масла с классом вязкости 0W‑40 и 5W‑40, провели в специализированной лаборатории серию высоко- и низкотемпературных тестов и готовы дать аргументированный ответ.

РЕЗУЛЬТАТЫ ИСПЫТАНИЙ

Источник:  Автопоток
Подпишитесь на «За рулем» в сервисах GoogleGoogle
Иннокентий Кишкурно
Количество просмотров 1171
10.11.2025 
Поделиться:
Оцените материал:
0

Отзывы о УАЗ Hunter (1)

— Отличный автомобиль, полный восторг.
УАЗ Hunter  2014
/ срок владения: 1 - 3 года
Достоинства:
Срок владения у меня не автомобилем, но двигателем. Ко всему прочему F-Diesel 4JB1T устанавливается на сельскохозяйственную технику, а именно на самоходный разбрасыватель "Туман 2", агрегат более чем достойный и к нашей "салярке" не прихотлив.
Недостатки:
дорогой при покупке
Комментарий:
нет
+3