Зарубежные копии Лады, ГАЗа, УАЗа — 10 историй плагиата

«За рулем» вспомнил случаи беззастенчивого копирования наших автомобилей

Тихо свистнул и пошел – называется «нашел». Некоторые автопроизводители до сих пор живут по этому принципу, копируя у других и стилистические, и технические решения.

Сетевые правдорубы любят говорить о вторичности отечественного автопрома. Однако полно историй, когда и у наших автостроителей что-то брали без их разрешения.

Один из относительно свежих примеров – сходство китайской модели Landwind X2 c российской Lada XRAY. И это не первый случай несанкционированного копирования со стороны этой китайской компании. C ходу вспоминается скандал с Landwind X7, клоном Range Rover Evoque, из-за которого англичанам пришлось даже подавать в суд. Безуспешно: тогда китайцы скопировали Evoque раньше, чем его запатентовали в КНP.
Марка Changan, которой и принадлежит суббренд Landwind, в 2014 году выпустила седан Alsvin V7, подозрительно похожий на Ладу Весту. Сходство заметили два года спустя, когда китайский автомобиль привезли на автосалон в Москву, собираясь начать российские продажи. Примерно в то же время вышел скандал с новым стилем Mitsubishi, аналогичным ладовскому Икс-фейсу.
Неординарным для своего времени оказался ГАЗ М20 (на фото вверху), получивший при рождении имя Победа — один из первых в мире крупносерийных автомобилей с несущим понтонным кузовом. Достоинствами такой конструкции были удешевление и ускорение производства, меньшая масса, большая вместительность машины. Неудивительно, что выпускать подобный автомобиль пожелали многие другие страны. Польша получила от СССР кузовные штампы и техническую документацию на производство копии этой машины под названием FSO Warshawa. Поляки, стремясь сделать автомобиль практичнее, увеличили багажник.
Однако если поляки сперва выпускали честную копию и лишь потом начали ее переделывать на свой лад, англичане решили не связываться с коммунистами вовсе. Они просто посмотрели на нашу Победу и выпустили свой Standard Vanguard, ставший самой популярной моделью марки. Первая версия носила индекс 20S. Стилистическое сходство с М20 очевидно – притом что Победа 1945 года, а Vangaurd — 1947-го. Однако британское издание The Motor на голубом глазу писало, что советская машина – копия английской! Наглость, иначе не назовешь. Справедливости ради: Standard, как и предшественники, был рамным, а не с несущим кузовом. Так что англичане «увели» у нас только стиль машины.
Сейчас многие говорят о зарубежных прообразах первой Волги ГАЗ-21, забывая, что советский автомобиль получил Гран-при на Всемирной выставке в Брюсселе в 1958 году. А в той же выставке принимали участие американцы. В частности, Ford. И плагиат не поощрили бы. Волгу же потом начали копировать в других странах, в первую очередь в КНР, несмотря на ухудшение отношений с СССР из-за ХХ съезда партии и последовавшего конфликта на острове Даманском. Автомобиль Dongfanghong BJ760 сперва назвали «Искрой», а потом «Красным востоком». Стилистические черты ГАЗ-21 до сих пор сохраняются в китайских правительственных лимузинах. Восток – дело тонкое…
Не слишком красивая история вышла и с советским внедорожником ГАЗ-69. Получив практически бесплатно техническую документацию на «газик», румыны выпустили его копию под названием IMS-57, поставив туда фордовский двигатель собственного производства. Потом внедрили 4-ступенчатую коробку, свои мосты, телескопические амортизаторы. Машина получила индекс М59 по году выпуска. В 1964 году еще раз заменили двигатель на более современный и мощный. С этой машиной, названной АRО-М461, румыны попытались выйти на международный рынок, отняв покупателей у ГАЗ-69. Не получилось: советский внедорожник не уступал по качеству и проходимости, но был дешевле.
Вернемся к китайцам. Они скопировали и ГАЗ-69, и его наследника УАЗ-469, под названием BeiJing BJ212. Внешне автомобиль, как видно, больше похож на «уазик», хотя китайцы и попытались его видоизменить. Двигатель BJ212 – точная копия УМЗ-451. Трансмиссия такая же, как на ГАЗ-69. Зависимая подвеска на полуэллиптических рессорах аналогична подвеске УАЗ-452. Сперва китайский внедорожник шел только в армию, позже стала встречаться и гражданская версия. Интересно, что BJ212 поставили на конвейер на шесть лет раньше УАЗ-469! Похоже, что китайцы прибегли к техническому шпионажу при испытании прототипов. А отношения между СССР и КНР в то время были довольно напряженными.
УАЗ привлекает и японцев. Однако им больше по душе не «козлик», а «буханка», полноприводный микроавтобус, впервые выпущенный в 1965 году под индексом УАЗ-452. Японцам нравится сочетание стиля ретро, мультяшной внешности и серьезных возможностей на бездорожье. Но купить русскую машину могут далеко не все. Поэтому японские компании наладили производство тюнинг-комплектов, превращающих местные микроавтобусы в подобие «буханки». Японцы тоже любят автокопии. Так, Mitsuoka сделала Jaguar Mk2 из… Nissan March (Micra). Англичане хотели обидеться, но японцы выкрутились, сообщив, что они таким образом отметили юбилей почитаемой модели. Также Mitsuoka «творчески» копировала и британский же Morgan Aero 8, и довоенный Mercedes-Benz SSK.
Известно, что советский ЗАЗ-965 был «адаптированной» (и нелицензированной) копией FIAT 600. Производство Запорожца началось в 1960 году, через 5 лет после начала выпуска Фиата. А в сербском городе Крагуевац на заводе «Црвена Застава» («Красное знамя») уже производилась Zastava 750. Эта машина, как и наш «горбатый», стала любимой героиней анекдотов под прозвищем Фича (происходящем от «Фиата»). Югославы могли бы получить лицензию на ЗАЗ почти даром, если бы не поспешили купить документацию на FIAT.
В 2008 году китайская компания Beijing Yanjing Motor Co приобрела у «Группы ГАЗ» при содействии Рособоронэкспорта документацию на наш армейский внедорожник ГАЗ 2330-36 Тигр, 5 собранных внедорожников и 5 машинокомплектов. Позже китайцы купили еще 10 собранных машин и 90 машинокомплектов. А потом на выставке Сhina Military and Civilian Integration Expo показали локализованную версию нашего Тигра. Китайский клон называется Yanjing («Страж», «Защитник») YJ2080C. Сегодня на его базе создано множество «местных» модификаций, не имеющих аналогов у нас. Теперь покупать что-либо у России нет необходимости. Трехосный «Страж» (на фото) считается полностью китайской разработкой.
Пименов Илья
Фото:из архива «За рулем»
10.11.2025 
Фото:из архива «За рулем»
