Убийственная скорость — самые быстрые гонки мира

На каждом Гран-при Формулы 1 в Сочи я невольно подслушивал один и тот же вопрос: «Пап, а это самые быстрые машины в мире?». Вариантов ответов было два: «Да, сынок, самые быстрые» или «Нет, сынок, есть еще быстрее». И оба папы по-своему правы, но им некогда вступать в длительные объяснения.

Развернутый же ответ не совсем доступен для детского понимания: все гоночные машины быстры ровно настолько, насколько это требуется для выполнения конкретной задачи. С обязательным уточнением: в некоторых гоночных дисциплинах искусственно сдерживают рост скоростей – для безопасности. Иногда этого не требуется, например в ралли-кроссе. С него и начнем краткий обзор самых быстрых гоночных машин.

Ралли-кросс: 150 км/ч

Возьмем топовый класс чемпионата мира World RX – быстрее в ралли-кроссе ничего нет и быть не может по определению. На норвежском этапе прошлого года победитель Андреас Баккеруд преодолел дистанцию финала (шесть кругов по 1019 м) за четыре минуты. Это дает нам среднюю скорость около 90 км/ч – при том что в безостановочном спринте никому не надо экономить резину или топливо. Дубасят во всю дурь!

У ралли-­кроссовых суперкаров фантастическая динамика разгона до сотни, но максимальная скорость ниже, чем у Гранты.

Технические данные машин представлены скупо. Для чемпионского Audi S1 EKS RX quattro заявлено 560 л.с. и 900 Н·м. Плюс полный привод. Очевидно, что среднестатистический автомобиль с такими параметрами без труда должен набирать 300 км/ч.

Но ралли-кроссовые трассы представляют собой километровое кольцо со множеством поворотов. Самый длинный прямой участок – от силы метров двести. Так что вся мощь болидов уходит в разрыхление утрамбованного гравия и рисование черных полос на асфальтовых участках. Зрелище чумовое, но максималка выше 140–150 км/ч попросту не требуется. С этим расчетом, несомненно, настраивают 6-ступенчатые коробки передач, посему даже на бесконечной прямой машина ощутимо быстрее не поедет. По разгону до сотни – он занимает около двух секунд – ралли-кросс, тем не менее, близок к Формуле 1.

Ралли: 200 км/ч

Гравийное Ралли Финляндии – одно из самых быстрых в чемпионате мира. А в его программе выделяют легендарный скоростной участок «Оунинпохья» длиной 33 км. Лидеры гонки в прошлом году проходили его за 15 минут, со средней скоростью 132 км/ч. Это при езде по лесным дорогам с закрытыми поворотами и десятками трамплинов!

Команды Volkswagen и «КАМАЗ-Мастер» одна­жды провели «совместные учения» на финском скоростном участке «Оунинпохья». Конечно, это была пиар-акция – ни одна марафонская машина не догонит Polo WRC в его родной стихии.

Нет нужды гадать относительно максималки, выдаваемой машинами категории WRC (мощность примерно 315 л.с., крутящий момент около 420 Н·м). Производитель чемпионского VW Polo R сообщает, что его скорость не выше 200 км/ч, а на разгон до сотни уходит 3,9 секунды.

Собственно, в формате современного ралли ехать быстрее и не требуется, хотя есть и довольно прямолинейные отрезки, по полкилометра или больше, где обороты мотора упираются в ограничитель.

Новый регламент, принятый в 2017 году, поднял мощность техники WRC до 380 л.с. Но вряд ли дополнительные силы пошли на увеличение максимальной скорости. Поднимешь максималку – потеряешь в динамике разгона, а там, где поворот на повороте, она важнее.

Формула‑1: 350 км/ч

Наивысшую скорость в сезоне‑2016 показал Валттери Боттас (команда Williams) – 378 км/ч. Достигнута в квалификации на бакинской трассе с ее двухкилометровым прямым участком.

В гонках скорости ниже, а официальный рекорд – 372,6 км/ч – установлен в Монце и держится с 2005 года. Но, заметим, пилоты, наиболее быстрые на длинных прямых участках, уже давно не становятся чемпионами. Болиды Mercedes быстрее 362 км/ч в прошлом году не ехали.

Williams на трассе в Баку демонстрировал наивысшую максималку, но за весь сезон у Валттери Боттаса лишь один подиум и восьмое место по сумме очков.

Залог успеха в Формуле 1 – скорость прохождения поворотов. И как раз в этом «зачете» машины Формулы 1 самые быстрые в мире. Способствуют тому передовая аэродинамика, обеспечивающая огромную прижимную силу (до 3000 кгс), и сверхмягкие шины. В Формуле 1 феноменальный разгон до сотни (за 1,9 с), до двухсот (около 4 с) и до трехсот (около 12 с). Но максималка не ее призвание, на некоторых трассах высшая, восьмая передача вообще не задействуется.

Как ни крути, техника Формулы 1 с ее современными 900‑сильными моторами уступает в максималке дорожному купе Bugatti Chiron, коему приписывают 420 км/ч. Хотя разгоняется он не столь шустро да и в поворотах существенно медленнее.

Схожие принципы заложены и в основу конструкции прототипов высшей категории LMP1 в чемпионате мира гонок на выносливость (WEC). Они чуть мощнее, максималка чуть выше, но средние скорости на дистанции сопоставимы с развиваемыми в гонках Формулы 1.

Можно ли машины Формулы 1 разогнать, скажем, до 500 км/ч? Легко! Скорее всего, будет достаточно поменять передаточные отношения. Но – не нужно.

Дрег-рейсинг: 530 км/ч

Так мы добрались до машин, чье предназначение – езда только по прямой, а минимальный радиус разворота может составлять десятки метров. Дрэгстеры приспособлены «выжать из себя всё» на дистанции от ⅛ до ¼ мили при старте с места.

Дрэгстер ­класса Top Fuel проезжает триста метров за 3,7 секунды. При этом расход топлива (смесь нитрометана с метанолом) – около 50 литров в секунду. Полезнейшая в хозяйстве вещь!

Электрические, реактивные и прочие экзотические вариации оставим в стороне. В более-менее официальных гонках дрэгстеров с ДВС самый быстрый класс – Top Fuel. Здесь динамика ограничена возможностями блока цилиндров, изготовленного из алюминия по чертежам культового мотора семейства Hemi V8 (выпуска 1964–1971 годов). Нагнетатель воздуха и система подачи нитрометана – обязательные элементы. На выходе получают 8000–10 000 л.с.

Разгон до 100 миль в час происходит за секунду (дорожку загодя покрывают клейким составом, чтобы улучшить сцепление мягких шин низкого давления). Чемпионской скоростью на финише считается 530 км/ч, хотя в дрэге скорость не замеряют – только «время в пути». На что способен дрэгстер Top Fuel после финиша, изучено плохо, поскольку запас топлива рассчитан на 1000 футов, то есть 305 метров (ограничение введено в 2008 году из соображений безопасности). И нет коробки передач (момент передает пятидисковое «тракторное» сцепление Caterpillar), а обороты мотора не могут расти бесконечно.

Рекордные заезды: 707 км/ч

Официальные мировые рекорды скорости на суше курирует вовсе не Книга рекордов Гиннесса, а та же организация, что занимается всеми гоночными чемпионатами мира, – FIA. Поэтому установление рекордов причисляют к гонкам, да и занимаются этим чаще всего опытные гонщики. Для фиксации лучших результатов разработана сложная градация – с хода и с места, максимальная или средняя скорость на той или иной дистанции (в километрах, милях или часах), с разбивкой на десятки классов машин по типу и объему мотора (от 250 до более чем 8000 см³).

Достижение этого монстра Ford Badd GT, заряженного фирмой Performance Power Racing до 1700 л.с., занесено в Книгу рекордов Гиннесса и считается неформальным рекордом для «серийных» стриткаров – 455,80 км/ч.

В зачете автомобилей с моторами, работа­ющими по циклу Отто, с турбонагнетателем, «абсолют» скорости достигнут на километровой дистанции с хода. Рекорд установил американский аппарат Poteet & Main Speed Demon в 2012 году на знаменитом соляном озере Бонневилль. Он попадает в класс «от 5 до 8 л», шестилитровый двигатель Chevy V8 small block выдал свыше 2500 л.с. Среди всех машин с ДВС, включая дизели и роторы, «демон скорости» показал самый высокий результат: 707,408 км/ч.

Speed Demon ведет свою историю с 2010‑го и ежегодно штурмует рекорд скорости. «Демона» постоянно модернизируют. Постройка и доводка таких машин занимает годы.

Но вот беда – рекордные заезды на достижение «абсолюта» в большинстве случаев проводят без зрителей. Это скучные закрытые мероприятия в уединенных местах. Болид в пустыне утром разок проносится туда, а после обеда – обратно (для фиксации подобных рекордов требуются «прокаты» в обе стороны). В таких случаях невольно напрашивается вопрос: «А это самые бессмысленные машины в мире?». Правильных ответов, как понимаете, здесь тоже два.

Неавтомобильные гонки

Абсолютный мировой рекорд скорости на суше – 1227,985 км/ч (Thrust SSC, 1997). Но не совсем честно считать автомобилем два турбореактивных мотора с небольшой кабиной пилота между ними – это скорее сухопутный самолет. Оно и выглядит как самолет:

Thrust SSC, 1997 год

Самая высокая скорость, развитая мотоциклом, составляет 634,217 км/ч (Top 1 Ack Attack Streamliner, 2013; на фото). За мотоцикл в этом случае принимают также нечто ракетоподобное на двух колесах, с двумя моторами объемом 1,3 л от супербайка Suzuki Hayabusa.

Достижение, признанное рекордом скорости на воде, принадлежит катеру Spirit of Australia с турбореактивным двигателем Westinghouse J34. В 1978 году он разогнался до 511,11 км/ч.

Рекорды скорости в воздухе были установлены военными самолетами и официально не подтверждены. Скорее всего, некоторые результаты вообще не разглашались. Считают, что предела достиг американский разведывательный Lockheed SR‑71A в 1976 году – 3529,56 км/ч.

Вообще, самой высокой скоростью, развитой плодом инженерного творчества в пределах планеты Земля, называют какой-то не постижимый разумом показатель 10 430 км/ч, достигнутый в 1994 году беспилотной четырехступенчатой ракетой, двигавшейся по рельсам.

