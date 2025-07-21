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История тестов «За рулем» — занятные факты о самых быстрых испытуемых

Но главный показатель – не максимальный показатель скорости, а время, за которое они прошли трассу Смоленского кольца.

Сразу оговоримся: речь пойдет не про максимальную скорость, хотя многие из отмеченных ниже моделей способны преодолеть планку в 250 км/ч, а избранные разменяют и все 300 км/ч.

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ТЕСТ МАСЕЛ

В спортивных тестах, которые журнал «За рулем» проводит с 2009 года на автодроме «Смоленское кольцо», куда важнее время, за которое спорткар преодолевает 3357 метров великолепного гоночного асфальта, закрученного в прихотливую ленту.

Настоящая гоночная трасса лучше всего раскрывает потенциал автомобилей.
Настоящая гоночная трасса лучше всего раскрывает потенциал автомобилей.

Почему не максималка является для нас главным показателем? Это лишь один из параметров, который позволяет причислить автомобиль к сонму спорт- или суперкаров. Не менее важны динамика разгона и торможения, а также скорость, которую он позволяет поддерживать в поворотах.

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На гоночной трассе автомобиль никогда не движется равномерно, здесь нет плавных замедлений – все происходит на пределе возможностей машины, шин и пилота. Одной мощности тут недостаточно: только если цепкие и выносливые тормоза смогут максимально поздно остановить разогнанный могучим мотором суперкар, а подвеска и шины удержат его в виражах, он преодолеет трассу быстрее других и получит право называться лучшим.

После прогрева шин давление в них стравливается до рекомендованного производителем.
После прогрева шин давление в них стравливается до рекомендованного производителем.

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Во время таких тестов профессиональный пилот садится за руль тестовой машины, выезжает на кольцевую трассу и совершает по ней пару-тройку кругов, постепенно поднимая темп, чтобы понять особенности поведения автомобиля. Затем возвращается на пит-лейн, где мы контролируем давление в шинах: как правило, оно существенно поднимается – по сравнению с «холодными» показателями может возрасти на целую атмосферу! Стравливаем воздух до уровня, рекомендованного производителем, – и теперь пилот выезжает на зачетные круги.

Как правило, достаточно преодолеть полную конфигурацию 3-5 раз, чтобы выбрать из близких результатов наилучший.

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Время фиксирует спутниковый прибор Racelogic Driftbox. Он крепится на ветровое стекло и может показывать оперативную информацию, при этом записывает показания на SD-карту. Таким образом, после заездов с помощью компьютерной программы можно проанализировать целый ворох данных: время прохождения определенных секторов, точки начала разгона и торможения, продольные и боковые перегрузки – и даже определить время переключения передач.

Если в тесте участвуют несколько спорткаров, можно наложить их графики друг на друга – и станет очевидно, кто из них выигрывает в разгоне, какой лучше в быстрых поворотах, а какому больше даются медленные связки.

Тест-пилот «За рулем», мастер спорта, вице-чемпион России в классе «Туринг», директор автодрома «Смоленское кольцо» Олег Петриков.
Тест-пилот «За рулем», мастер спорта, вице-чемпион России в классе «Туринг», директор автодрома «Смоленское кольцо» Олег Петриков.

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Чтобы составить субъективное впечатление от автомобиля, за руль садятся авторы материалов, но лучший круг устанавливает профессиональный гонщик. Как правило, это тест-пилот «За рулем», мастер спорта, вице-чемпион России в самом престижном классе «Туринг», директор автодрома «Смоленское кольцо» Олег Петриков.

Последние два года Олег руководит Российской серией кольцевых гонок, поэтому иногда его подменяют чемпион России Александр Сотников, а порой нам помогает чемпион России Владимир Лабазов.

Сколько мы, редакторы, проигрываем профессионалам? Зависит от автомобиля: если это переднеприводный хэтчбек мощностью 250 л.с., то результат вряд ли превысит 0,1 секунды. Но если это заднеприводный монстр мощностью 500+ «лошадок» — то, скорее всего, мы будем осторожничать и «сольем» спортсменам секунду, а то и две.

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Пусть Вадим Никишев и Константин Васильев имеют опыт участия в любительской серии RHHCC, Вадим Крючков выступал в Кубке Лада, а Михаил Кулешов заработал кандидата в мастера спорта, гоняясь в картинге вместе с известными ныне пилотами Евгением Новиковым, Михаилом Козловским и Антоном Небылицким – все же навыков у нас меньше, чем у чемпионов.Итак, за шесть лет мы испытали на «Смоленском кольце» шесть десятков самых разных автомобилей. Времена круга мы публикуем в таблице, сопровождающей спортивные тесты, но теперь разобьем участников по классам и посмотрим, кого можно назвать лучшим в своей категории.

Абсолютный лидер в истории наших замеров Mercedes-AMG GT S.
Абсолютный лидер в истории наших замеров Mercedes-AMG GT S.

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Рекордсменом в зачете суперкаров и абсолютным лидером в истории наших замеров является Mercedes-AMG GT S. Его V8 объемом 4 л выдает 510 л.с., турбонаддув практически не мешает ювелирно управлять тягой, дифференциал повышенного трения и цепкие шины Michelin Pilot Super Sport 2 обеспечивают фантастический держак, и лишь к тормозам есть претензия: их хватает только на два круга в боевом режиме. Но время круга – 1 минута 38,8 секунды – впечатляет!

Ближайший соперник, 430-сильный полноприводный Porsche 911 Carrera 4 GTS (991), смог покорить «Смоленское кольцо» только за 1.40,2. Третье место – у Nissan GT-R, который удерживал пальму первенства несколько лет: в 2011 году Петриков проехал на нем трассу за 1.41,8.

Opel Astra OPC - самый горячий среди хэтчбеков.
Opel Astra OPC - самый горячий среди хэтчбеков.

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Из горячих хэтчбеков лучшим стал Opel Astra OPC (2,0 л, 280 л.с. и стойкие тормоза) – на штатных шинах он показал время 1.50,0. Замечание про шины крайне важно: в той же гоночной серии RHHCC пилотам разрешено использовать более цепкие покрышки категории Extreme Performance и псевдослики, а они заметно влияют на результаты.

Кроме того, там регламентирован тюнинг – и конкурентов у доработанного Renault Megane RS в его категории попросту нет. У нас же он поделил третью строчку с Audi RS3 – обоим на прохождение «Смоленского кольца» потребовалось 1.51,6, тогда как серебряный призер, трехдверный Volkswagen Golf R VI, одолел его за 1.50,7.

Porsche Macan Turbo
Porsche Macan Turbo

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Из мощных вседорожников, которым посчастливилось потереть покрышки о шероховатый асфальт смоленского автодрома, быстрейшим стал Porsche Macan Turbo. Его 400 сил, которые с помощью наддува выдает 3,6-литровая «шестерка», и великолепного шасси хватило, чтобы проехать трассу быстрее самого прыткого из хот-хэтчей – Макан просвистел круг за 1.49,3!

Атмосферный Cayenne GTS медленнее, — 1.51,3 — хотя тоже понравился балансом шасси и тормозами. А вот Range Rover Supercharged пришлось непросто: тормозные диски быстро сдаются, а обратная связь на руле не способствует взаимопониманию с машиной. Тем не менее, «Рейндж» остановил бег секундомера на отметке 1.52,5.

Cadillac CTS-V (автомобиль белого цвета) вне конкуренции!
Cadillac CTS-V (автомобиль белого цвета) вне конкуренции!

С седанами все непросто. Если говорить про заряженный бизнес-класс, то Cadillac CTS-V вне конкуренции – он вообще входит в десятку абсолютных рекордсменов! Результата в 1.47,1 ему позволили добиться отличные настройки ходовой, цепкие тормоза и сумасшедший мотор от Корвета, которому ассистирует механическая коробка передач.

А если представить ситуацию, когда наемный водитель будет увозить шефа от погони на представительском седане, то можем посоветовать BMW 740Li xDrive (F02): для длинного (5,2 метра!) и отнюдь не самого мощного (320 л.с.) автомобиля 1.54,3 — неплохое достижение.

Реплика Победы-Родстер 1956 года.
Реплика Победы-Родстер 1956 года.

Обычные машины попадают на «Смоленское кольцо» нечасто. Стоит отметить Volkswagen Golf VII – всего лишь 140-сильный 1,4-литровый турбомотор, 7-ступенчатая DSG, обычные дорожные шины… и уверенный выход из двух минут: 1.58,8!

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Lada Kalina (ВАЗ-21927) здесь чувствует себя увереннее, чем Renault Sandero первого поколения с мотором K4M (2.5,8 против 2.12,2), а антирекорд поставила патрульная Lada 114 – если «Смоленское кольцо» она проехала за 2.16,9 секунды, то рассчитывать на поимку преступника в погоне не приходится.

Правда, реплика Победы-Родстер 1956 года еще медленнее (2.46,8), но назвать ее «обычным автомобилем» не поворачивается язык.

Настоящая гоночная трасса лучше всего раскрывает потенциал автомобилей.
После прогрева шин давление в них стравливается до рекомендованного производителем.
Тест-пилот «За рулем», мастер спорта, вице-чемпион России в классе «Туринг», директор автодрома «Смоленское кольцо» Олег Петриков.
Абсолютный лидер в истории наших замеров Mercedes-AMG GT S.
Opel Astra OPC - самый горячий среди хэтчбеков.
Cadillac CTS-V (автомобиль белого цвета) вне конкуренции!
Реплика Победы-Родстер 1956 года.
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Фото:Из архива «За рулем»
Количество просмотров 2
21.07.2025 
Фото:Из архива «За рулем»
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