История тестов «За рулем» — занятные факты о самых быстрых испытуемых

Но главный показатель – не максимальный показатель скорости, а время, за которое они прошли трассу Смоленского кольца.

Сразу оговоримся: речь пойдет не про максимальную скорость, хотя многие из отмеченных ниже моделей способны преодолеть планку в 250 км/ч, а избранные разменяют и все 300 км/ч.

В спортивных тестах, которые журнал «За рулем» проводит с 2009 года на автодроме «Смоленское кольцо», куда важнее время, за которое спорткар преодолевает 3357 метров великолепного гоночного асфальта, закрученного в прихотливую ленту.

Настоящая гоночная трасса лучше всего раскрывает потенциал автомобилей.

Почему не максималка является для нас главным показателем? Это лишь один из параметров, который позволяет причислить автомобиль к сонму спорт- или суперкаров. Не менее важны динамика разгона и торможения, а также скорость, которую он позволяет поддерживать в поворотах.

На гоночной трассе автомобиль никогда не движется равномерно, здесь нет плавных замедлений – все происходит на пределе возможностей машины, шин и пилота. Одной мощности тут недостаточно: только если цепкие и выносливые тормоза смогут максимально поздно остановить разогнанный могучим мотором суперкар, а подвеска и шины удержат его в виражах, он преодолеет трассу быстрее других и получит право называться лучшим.

После прогрева шин давление в них стравливается до рекомендованного производителем.

Во время таких тестов профессиональный пилот садится за руль тестовой машины, выезжает на кольцевую трассу и совершает по ней пару-тройку кругов, постепенно поднимая темп, чтобы понять особенности поведения автомобиля. Затем возвращается на пит-лейн, где мы контролируем давление в шинах: как правило, оно существенно поднимается – по сравнению с «холодными» показателями может возрасти на целую атмосферу! Стравливаем воздух до уровня, рекомендованного производителем, – и теперь пилот выезжает на зачетные круги.

Как правило, достаточно преодолеть полную конфигурацию 3-5 раз, чтобы выбрать из близких результатов наилучший.

Время фиксирует спутниковый прибор Racelogic Driftbox. Он крепится на ветровое стекло и может показывать оперативную информацию, при этом записывает показания на SD-карту. Таким образом, после заездов с помощью компьютерной программы можно проанализировать целый ворох данных: время прохождения определенных секторов, точки начала разгона и торможения, продольные и боковые перегрузки – и даже определить время переключения передач.

Если в тесте участвуют несколько спорткаров, можно наложить их графики друг на друга – и станет очевидно, кто из них выигрывает в разгоне, какой лучше в быстрых поворотах, а какому больше даются медленные связки.

Тест-пилот «За рулем», мастер спорта, вице-чемпион России в классе «Туринг», директор автодрома «Смоленское кольцо» Олег Петриков.

Чтобы составить субъективное впечатление от автомобиля, за руль садятся авторы материалов, но лучший круг устанавливает профессиональный гонщик. Как правило, это тест-пилот «За рулем», мастер спорта, вице-чемпион России в самом престижном классе «Туринг», директор автодрома «Смоленское кольцо» Олег Петриков.

Последние два года Олег руководит Российской серией кольцевых гонок, поэтому иногда его подменяют чемпион России Александр Сотников, а порой нам помогает чемпион России Владимир Лабазов.

Сколько мы, редакторы, проигрываем профессионалам? Зависит от автомобиля: если это переднеприводный хэтчбек мощностью 250 л.с., то результат вряд ли превысит 0,1 секунды. Но если это заднеприводный монстр мощностью 500+ «лошадок» — то, скорее всего, мы будем осторожничать и «сольем» спортсменам секунду, а то и две.

Пусть Вадим Никишев и Константин Васильев имеют опыт участия в любительской серии RHHCC, Вадим Крючков выступал в Кубке Лада, а Михаил Кулешов заработал кандидата в мастера спорта, гоняясь в картинге вместе с известными ныне пилотами Евгением Новиковым, Михаилом Козловским и Антоном Небылицким – все же навыков у нас меньше, чем у чемпионов.Итак, за шесть лет мы испытали на «Смоленском кольце» шесть десятков самых разных автомобилей. Времена круга мы публикуем в таблице, сопровождающей спортивные тесты, но теперь разобьем участников по классам и посмотрим, кого можно назвать лучшим в своей категории.

Абсолютный лидер в истории наших замеров Mercedes-AMG GT S.

Рекордсменом в зачете суперкаров и абсолютным лидером в истории наших замеров является Mercedes-AMG GT S. Его V8 объемом 4 л выдает 510 л.с., турбонаддув практически не мешает ювелирно управлять тягой, дифференциал повышенного трения и цепкие шины Michelin Pilot Super Sport 2 обеспечивают фантастический держак, и лишь к тормозам есть претензия: их хватает только на два круга в боевом режиме. Но время круга – 1 минута 38,8 секунды – впечатляет!

Ближайший соперник, 430-сильный полноприводный Porsche 911 Carrera 4 GTS (991), смог покорить «Смоленское кольцо» только за 1.40,2. Третье место – у Nissan GT-R, который удерживал пальму первенства несколько лет: в 2011 году Петриков проехал на нем трассу за 1.41,8.

Opel Astra OPC - самый горячий среди хэтчбеков.

Из горячих хэтчбеков лучшим стал Opel Astra OPC (2,0 л, 280 л.с. и стойкие тормоза) – на штатных шинах он показал время 1.50,0. Замечание про шины крайне важно: в той же гоночной серии RHHCC пилотам разрешено использовать более цепкие покрышки категории Extreme Performance и псевдослики, а они заметно влияют на результаты.

Кроме того, там регламентирован тюнинг – и конкурентов у доработанного Renault Megane RS в его категории попросту нет. У нас же он поделил третью строчку с Audi RS3 – обоим на прохождение «Смоленского кольца» потребовалось 1.51,6, тогда как серебряный призер, трехдверный Volkswagen Golf R VI, одолел его за 1.50,7.

Porsche Macan Turbo

Из мощных вседорожников, которым посчастливилось потереть покрышки о шероховатый асфальт смоленского автодрома, быстрейшим стал Porsche Macan Turbo. Его 400 сил, которые с помощью наддува выдает 3,6-литровая «шестерка», и великолепного шасси хватило, чтобы проехать трассу быстрее самого прыткого из хот-хэтчей – Макан просвистел круг за 1.49,3!

Атмосферный Cayenne GTS медленнее, — 1.51,3 — хотя тоже понравился балансом шасси и тормозами. А вот Range Rover Supercharged пришлось непросто: тормозные диски быстро сдаются, а обратная связь на руле не способствует взаимопониманию с машиной. Тем не менее, «Рейндж» остановил бег секундомера на отметке 1.52,5.

Cadillac CTS-V (автомобиль белого цвета) вне конкуренции!

С седанами все непросто. Если говорить про заряженный бизнес-класс, то Cadillac CTS-V вне конкуренции – он вообще входит в десятку абсолютных рекордсменов! Результата в 1.47,1 ему позволили добиться отличные настройки ходовой, цепкие тормоза и сумасшедший мотор от Корвета, которому ассистирует механическая коробка передач.

А если представить ситуацию, когда наемный водитель будет увозить шефа от погони на представительском седане, то можем посоветовать BMW 740Li xDrive (F02): для длинного (5,2 метра!) и отнюдь не самого мощного (320 л.с.) автомобиля 1.54,3 — неплохое достижение.

Реплика Победы-Родстер 1956 года.

Обычные машины попадают на «Смоленское кольцо» нечасто. Стоит отметить Volkswagen Golf VII – всего лишь 140-сильный 1,4-литровый турбомотор, 7-ступенчатая DSG, обычные дорожные шины… и уверенный выход из двух минут: 1.58,8!

Lada Kalina (ВАЗ-21927) здесь чувствует себя увереннее, чем Renault Sandero первого поколения с мотором K4M (2.5,8 против 2.12,2), а антирекорд поставила патрульная Lada 114 – если «Смоленское кольцо» она проехала за 2.16,9 секунды, то рассчитывать на поимку преступника в погоне не приходится.

Правда, реплика Победы-Родстер 1956 года еще медленнее (2.46,8), но назвать ее «обычным автомобилем» не поворачивается язык.

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