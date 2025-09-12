#
Гид по запчастямЖурнал на домСкидки на автоПутешествуй!С пробегомКитайские автоСделано в СССРВопрос экспертуТаксиФорумПДД-задачкиАвтоспортЛайфхаки читателейНовые возможностиОтзывыФотогид (ТО+ремонт)Для СМИМы в соцсетях
>
ЛайфхакиОпросыРедакцияФорумПодписка на журналПДД-задачкиВсе автомобилиПарк «За рулем»СПЕЦИАЛЬНЫЕ ПРОЕКТЫ
Solaris — в дефиците? Вот что говорят дилеры
15 сентября
Solaris — в дефиците? Вот что говорят дилеры
Автостат: у дилеров Solaris закончились запасы...
BMW показала свой новый логотип: чем новый отличается от старого?
15 сентября
BMW показала свой новый логотип: чем новый отличается от старого?
BMW презентовала iX3 и обновленный логотип на...
Geely EX5 EM-i
15 сентября
Geely EX5 EM-i: Российский дебют умного гибрида
Компания Geely раскрыла название инновационной...

Раскрыты секреты уникального спортпрототипа, созданного в России

В Московском Политехе показали фильм о новом гибридном спортпрототипе FDR12

11 сентября в Московском Политехе состоялся закрытый показ документального фильма о гоночной команде института и ее уникальной разработке.

Рекомендуем
Лада или Москвич? — Несколько подсказок для покупателя

Фильм рассказывает о создании инновационного спорткара FDR12. Напомним, машина предназначена для гонок на выносливость, а в работе над ней принимали участие инженеры, магистры, студенты, а также эксперты по смазочным материалам Rolf Lubricants. В картине показан весь путь команды – от мечты о гоночной машине до первых кругов по трассе чемпионата Russian Endurance Challenge.

Главные особенности FDR12 – это гибридная силовая установка и углепластиковый монокок, первый в России на машинах этого класса.

Также фильм раскрывает роль масел Rolf, которые использует новый российский спорткар. Гонки на выносливость предполагают экстремальные нагрузки на конструкцию, поэтому работы у специалистов Rolf Lubricants было много.

В частности, моторное масло Rolf Perfomance 10W-50 с минимальным количеством загустителя и низкой испаряемостью было специально разработано для спортпрототипа FDR12.

«Такие партнерства позволяют студентам работать с передовыми технологиями и получать поддержку ведущих отраслевых компаний. Студенты получают уникальную возможность применить свои знания и навыки в реальных гоночных условиях, что кардинально меняет качество их подготовки», – отметил Пабло Итурралде, директор Передовой инженерной школы технологического лидерства «FDR» Московского Политеха.
  • «За рулем» теперь можно смотреть на RuTube
Подпишитесь на «За рулем» в
«За рулем»
Количество просмотров 440
12.09.2025 
Поделиться:
Оцените материал:
0