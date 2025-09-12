Раскрыты секреты уникального спортпрототипа, созданного в России

В Московском Политехе показали фильм о новом гибридном спортпрототипе FDR12

11 сентября в Московском Политехе состоялся закрытый показ документального фильма о гоночной команде института и ее уникальной разработке.

Фильм рассказывает о создании инновационного спорткара FDR12. Напомним, машина предназначена для гонок на выносливость, а в работе над ней принимали участие инженеры, магистры, студенты, а также эксперты по смазочным материалам Rolf Lubricants. В картине показан весь путь команды – от мечты о гоночной машине до первых кругов по трассе чемпионата Russian Endurance Challenge.

Главные особенности FDR12 – это гибридная силовая установка и углепластиковый монокок, первый в России на машинах этого класса.

Также фильм раскрывает роль масел Rolf, которые использует новый российский спорткар. Гонки на выносливость предполагают экстремальные нагрузки на конструкцию, поэтому работы у специалистов Rolf Lubricants было много.

В частности, моторное масло Rolf Perfomance 10W-50 с минимальным количеством загустителя и низкой испаряемостью было специально разработано для спортпрототипа FDR12.

«Такие партнерства позволяют студентам работать с передовыми технологиями и получать поддержку ведущих отраслевых компаний. Студенты получают уникальную возможность применить свои знания и навыки в реальных гоночных условиях, что кардинально меняет качество их подготовки», – отметил Пабло Итурралде, директор Передовой инженерной школы технологического лидерства «FDR» Московского Политеха.