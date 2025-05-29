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Большая часть деталей нового гибридного гоночного спорткара сделана в России

Первый российский гибридный гоночный прототип FDR12 создан из материалов Ростеха

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Госкорпорация Ростех и Московский Политех представили первый российский гибридный спортпрототип FDR12. Машина создана при участии студентов и магистрантов инженерной школы электротранспорта. В разработке использованы материалы, которые применяются в авиации и космосе. Большая часть деталей FDR12 сделана в России. Несущая конструкция выполнена из прочных и легких композитов, включая углеродные материалы и алюминиевые соты. Для сборки использовали специальные клеи, герметики и компаунды, которые обеспечивают прочность и легкость конструкции.

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Руководитель НИИ полимеров Вадим Луконин отметил, что такие разработки помогают заменить импортные материалы и наладить собственное производство продукции для разных отраслей — от машиностроения до аэрокосмоса.

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Автомобиль развивает мощность до 420 л.с. при массе всего 750 кг. В нем сочетаются бензиновый двигатель (340 л.с.) и электрический (80 л.с.). Премьера машины прошла 24 мая на гонке серии Russian Endurance Challenge. Ранее Ростех также участвовал в создании деталей для беспилотного болида студентов МГТУ им. Баумана, используя 3D-печать.

  • «За рулем» можно смотреть на YouTube

Источник, фото: Ростех

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Алексеева Елена
Количество просмотров 12
29.05.2025 
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