Азимут стал лучшим по дизайну — а у кого он выиграл?

Кроссовер Lada Azimut завоевал премию «Лучший промышленный дизайн – 2025»

По итогам Национальной премии «Лучший промышленный дизайн России» перспективный вазовский кроссовер Lada Azimut стал лучшим в категории «Транспортные средства».

Модель одержала победу с большим отрывом, набрав 5515 голосов, причем дизайн Азимута был признан лучшим как экспертным жюри, так и народным голосованием.

«При выборе победителя экспертное жюри руководствовалось строгими критериями, включающими технологическую новизну, межотраслевое значение, эргономичность, художественную значимость и ориентацию на глобальный рынок. Lada Azimut продемонстрировал соответствие всем этим требованиям, предложив рынку принципиально новое дизайнерское решение», – отметила пресс-служба АВТОВАЗа.

Интересно посмотреть на соперников Азимута по категории «Транспортные средства». В конкурсе участвовали самые разные образцы перспективного транспорта и спецтехники – от вагонов метро и катеров до вилочных погрузчиков и лифтов. Но и автомобилей было немало – дизайн-проектов, прототипов, предсерийных и серийных.

Lada Azimut

В галерее под публикацией мы собрали легковые авто, вездеходы и автобусы, принимавшие участие в премии, а в списке ниже приводим количество голосов, которое набрали конкурсанты.

Кроссовер Lada Azimut (АВТОВАЗ) – 5515

Электроседан D-класса Молния (ГУП «Московский метрополитен») – 508

Гибридный кроссовер Вихрь (Art.Batulin, ARTELV, Москва) – 213

Спортивный автомобиль (ГБОУВО РК КИПУ им. Февзи Якубова, Крым) – 191

Terranica Expedition (Cardi, Москва) – 162

Электромобиль Атом (АО «Кама», Москва) – 160

Низкопольный автобус (ООО «Атлас-КМ», Волгоградская обл.) – 111

Прототип Voyt (ООО «Композит Инвест», Москва) – 75

Вездеход Турист-Pro (VS-designing, Тюменская область) – 57

Пригородный автобус (АО «Туполев», Москва) – 45

Автобус ПАЗ Citymax 8 (ПАЗ).

Напомним, сейчас предсерийные Lada Azimut проходят государственные сертификационные испытания, после которых модель получит ОТТС и будет готова к поступлению в продажу – это должно произойти летом 2026 года.

