Азимут стал лучшим по дизайну — а у кого он выиграл?

#
По итогам Национальной премии «Лучший промышленный дизайн России» перспективный вазовский кроссовер Lada Azimut стал лучшим в категории «Транспортные средства».

Новый кроссовер Лада — все подробности

Модель одержала победу с большим отрывом, набрав 5515 голосов, причем дизайн Азимута был признан лучшим как экспертным жюри, так и народным голосованием.

«При выборе победителя экспертное жюри руководствовалось строгими критериями, включающими технологическую новизну, межотраслевое значение, эргономичность, художественную значимость и ориентацию на глобальный рынок. Lada Azimut продемонстрировал соответствие всем этим требованиям, предложив рынку принципиально новое дизайнерское решение», – отметила пресс-служба АВТОВАЗа.
Интересно посмотреть на соперников Азимута по категории «Транспортные средства». В конкурсе участвовали самые разные образцы перспективного транспорта и спецтехники – от вагонов метро и катеров до вилочных погрузчиков и лифтов. Но и автомобилей было немало – дизайн-проектов, прототипов, предсерийных и серийных.

Lada Azimut
Lada Azimut

В галерее под публикацией мы собрали легковые авто, вездеходы и автобусы, принимавшие участие в премии, а в списке ниже приводим количество голосов, которое набрали конкурсанты.

  • Кроссовер Lada Azimut (АВТОВАЗ) – 5515
  • Электроседан D-класса Молния (ГУП «Московский метрополитен») – 508
  • Гибридный кроссовер Вихрь (Art.Batulin, ARTELV, Москва) – 213
  • Спортивный автомобиль (ГБОУВО РК КИПУ им. Февзи Якубова, Крым) – 191
  • Terranica Expedition (Cardi, Москва) – 162
  • Электромобиль Атом (АО «Кама», Москва) – 160
  • Низкопольный автобус (ООО «Атлас-КМ», Волгоградская обл.) – 111
  • Прототип Voyt (ООО «Композит Инвест», Москва) – 75
  • Вездеход Турист-Pro (VS-designing, Тюменская область) – 57
  • Пригородный автобус (АО «Туполев», Москва) – 45
  • Автобус ПАЗ Citymax 8 (ПАЗ).

Напомним, сейчас предсерийные Lada Azimut проходят государственные сертификационные испытания, после которых модель получит ОТТС и будет готова к поступлению в продажу – это должно произойти летом 2026 года.

Электроседан D-класса Молния
Гибридный кроссовер Вихрь
Спортивный автомобиль ГБОУВО РК КИПУ им. Февзи Якубова
Terranica Expedition
Электромобиль Атом
Низкопольный автобус ООО «Атлас-КМ»
Прототип Voyt
Вездеход Турист-Pro
Пригородный автобус АО «Туполев»
Автобус ПАЗ Citymax 8
Lada Azimut

Источник:  design-prom.ru

Источник:  design-prom.ru
