#
МолнияИнтерАвтоМеханикаЖурнал на домГде сэкономить?Путешествуй!Тест маселКитайские автоСделано в СССРВопрос экспертуАвтоподборТаксиФорумПДД-задачкиIQ-тестыАвтоспортЛайфхаки читателейНовые возможностиОтзывыФотогид (ТО+ремонт)Для СМИМы в соцсетях
>
ЛайфхакиОпросыРедакцияФорумПодписка на журналПДД-задачкиВсе автомобилиПарк «За рулем»СПЕЦИАЛЬНЫЕ ПРОЕКТЫ
Hyundai Bayon
27 августа
В Россию привезли недорогой кроссовер Hyundai: называем цену
Продажи кроссоверов Hyundai Bayon стартовали в...
Свечи Bosch будут выпускать в РФ под новым брендом
27 августа
Свечи Bosch будут выпускать в РФ под новым брендом
«Кордиант» объявил о создании зонтичного бренда...
SWM G01
27 августа
Набирают популярность автомобили сборки Санкт-Петербурга и Калининграда
«Авито Авто»: в России вырос спрос на...

Российский вездеход с пластиковой подвеской — как это работает? (видео)

Компания Terranica и ателье Cardi представили гибридный вездеход Expedition

Российская компания Terranica на фестивале «ПроДвижение» в Москве показала гибридный вездеход Terranica Expedition, разработанный совместно с кузовным ателье Cardi.

Рекомендуем
Рейтинг буксировочных тросов — «За рулем» провел строгие испытания

Длина машины – 4610 мм, ширина – 2640 мм, высота – 2500 мм. Клиренс – 640 мм. Как рассказал эксперт «За рулем» Илья Хлебушкин, побывавший на презентации Terranica Expedition на ВДНХ, особенность машины – легкость: снаряженная масса составляет 2500 кг, полная – 3250 кг. Ради малого веса даже подвеска сделана из пластика – но обещают, что он выдерживает температуры от -60 до до +100 °С.

Ресурсный тест моторных масел 15 тыс. км пробега — не предел. Выяснили, какое масло выдерживает такие интервалы
ТЕСТ МАСЕЛ

При этом машина плавающая: над катками гусеничных движителей расположены аккуратные понтоны, удерживающие вездеход на плаву.

Рекомендуем
Лучшие лайфхаки от подписчиков «За рулем» в Телеграм
«На видео — результат совместной работы кузовного ателье Cardi и компании Terranica. Разработка новаторского гибридного вездехода велась более двух лет. Машина оснащается двумя тяговыми электромоторами по 40 кВт с приводом на гусеницы через передние звездочки. В задней части размещен дизель-генератор, а под полом — АКБ и два топливных бака по 150 л. По асфальту вездеход может ехать со скоростью до 60 км/час, а по бездорожью — 40 км/час. Заявленный запас хода: более 1000 км», – рассказал Хлебушкин.

Подпишитесь на «За рулем» в
Иннокентий Кишкурно
Количество просмотров 31
27.08.2025 
Поделиться:
Оцените материал:
0