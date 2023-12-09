В России разработали футуристичный вездеход – уже можно заказать!

Российский вездеход Terranica Expedition получил гибридную силовую установку

Опубликованы рендеры нового российского вездехода Terranica Expedition. Такие машины с августа 2023 года предлагает к заказу столичная компания «Глобал Терраника», но сейчас появились детальные изображения от дизайн-ателье Cardi (Москва), занимавшегося внешностью и интерьером машины. Помимо футуристичности, кузов модели может похвастать функциональностью, легкостью, технологичностью и высокой эргономикой, говорят авторы проекта.

Интерьер четырехместный, сиденья разворачиваются друг к другу, а также трансформируются в спальные места. В салон можно попасть через боковые двери и люки в крыше, из салона есть доступ к моторному отсеку. В комплектацию включены кондиционер, автономный отопитель, общее и местное освещение, аудиосистема.

Terranica Expedition

По силовой установке Terranica Expedition – это последовательный гибрид: тут есть бензогенератор 1.4, но автоматика включает его лишь тогда, когда нужна подзарядка тяговой батареи (50 А/ч), отдающей энергию паре электродвигателей на 30 кВт каждый (в пике – по 60 кВт).

Чисто на батарее можно протянуть 70-100 км, но с использованием двух бензобаков по 150 литров каждый – в 10 раз больше. Основной «прикол» тут вовсе не в экологии, а в способности электродвигателей выдавать максимум крутящего момента уже с нулевых оборотов.

Terranica Expedition

Подвеска вездехода – полностью независимая, самолетного типа, выполнена с использованием полимеров, стойких к низким температурам, агрессивным средам и высоким нагрузкам. В подгусеничном пространстве размещены дополнительные водоизмещающие объемы (спонсоны), уменьшающие осадку транспорта на воде и, тем самым, увеличивающие скорость... Да, эта штука еще и плавает. Ее цену на официальном сайте производитель скромно не указывает.

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Источник: terranica.com, cardi.ru, Автопоток

Видео: Vitamin Video