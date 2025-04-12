Молния возвращается? Новые фото седана российской разработки

Стало известно, где покажут прототип отечественного электромобиля Молния

Прототип российского электромобиля Молния станет одним из экспонатов выставки Музея транспорта Москвы. Об этом сообщила пресс-служба музея, опубликовав новые фото машины. Сообщается, что основной идеей этой разработки является возможность проектирования разных типов и моделей электрокаров на единой платформе – это позволит упростить процесс сборки и оперативно выводить на рынок новые модели.

Напомним, впервые Молния сверкнула на выставке «Московский транспорт 2030» в августе прошлого года. Тогда был показан неходовой макет – лишенная интерьера пластиковая «скорлупа», надетая на сварное основание на колесах. Концепт позиционировался как городской электроседан с длиной кузова 4,8 м, мощностью электромоторов 50-80 кВт и запасом хода 500 км.

По неофициальным данным, макет разработан и построен молодыми специалистами инженерного центра при Дептрансе Москвы. Кроме того, многие сравнивали этот автомобиль с Атомом и даже приписывали этим проектам родство, но до сих пор эта информация подтверждения не нашла, а концептуально Атом и Молния – это разные машины.

Вот как описывал различия главный редактор «За рулем» Максим Кадаков: «у Атома один электромотор – сзади. У Молнии предполагается два. Да-да, она полноприводная. Второе принципиальное отличие – рулевое управление. У Атома это steer-by-wire, управление по проводам, а у Молнии должен быть обыкновенный реечный механизм с рулевой колонкой. Ну и двери у Молнии тоже обычные – в то время как у Атома нет центральной стойки».

Предполагалось, что такие автомобили, учитывая московскую прописку проекта, могли бы собираться на заводе «Москвич» (вот где параллель с Атомом действительно могла бы иметь место), но сроков реализации проекта в 2024 году не называли.

Нет их и сейчас, однако местонахождение прототипа теперь известно – Музей Транспорта Москвы. Вскоре должна открыться постоянная экспозиция музея в гараже архитектора Константина Мельникова на Новорязанской улице, 27 – сейчас этот памятник архитектуры находится на реставрации. Вероятно, после открытия появятся и какие-то новые данные по Молнии. Кстати, недавно экспонатом музея стал концептуальный электробус-беспилотник Матрешка.

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Источник: Музей транспорта Москвы