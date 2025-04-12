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Молния возвращается? Новые фото седана российской разработки

Стало известно, где покажут прототип отечественного электромобиля Молния

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Прототип российского электромобиля Молния станет одним из экспонатов выставки Музея транспорта Москвы. Об этом сообщила пресс-служба музея, опубликовав новые фото машины. Сообщается, что основной идеей этой разработки является возможность проектирования разных типов и моделей электрокаров на единой платформе – это позволит упростить процесс сборки и оперативно выводить на рынок новые модели.

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Напомним, впервые Молния сверкнула на выставке «Московский транспорт 2030» в августе прошлого года. Тогда был показан неходовой макет – лишенная интерьера пластиковая «скорлупа», надетая на сварное основание на колесах. Концепт позиционировался как городской электроседан с длиной кузова 4,8 м, мощностью электромоторов 50-80 кВт и запасом хода 500 км.

По неофициальным данным, макет разработан и построен молодыми специалистами инженерного центра при Дептрансе Москвы. Кроме того, многие сравнивали этот автомобиль с Атомом и даже приписывали этим проектам родство, но до сих пор эта информация подтверждения не нашла, а концептуально Атом и Молния – это разные машины.

Вот как описывал различия главный редактор «За рулем» Максим Кадаков: «у Атома один электромотор – сзади. У Молнии предполагается два. Да-да, она полноприводная. Второе принципиальное отличие – рулевое управление. У Атома это steer-by-wire, управление по проводам, а у Молнии должен быть обыкновенный реечный механизм с рулевой колонкой. Ну и двери у Молнии тоже обычные – в то время как у Атома нет центральной стойки».

Предполагалось, что такие автомобили, учитывая московскую прописку проекта, могли бы собираться на заводе «Москвич» (вот где параллель с Атомом действительно могла бы иметь место), но сроков реализации проекта в 2024 году не называли.

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Нет их и сейчас, однако местонахождение прототипа теперь известно – Музей Транспорта Москвы. Вскоре должна открыться постоянная экспозиция музея в гараже архитектора Константина Мельникова на Новорязанской улице, 27 – сейчас этот памятник архитектуры находится на реставрации. Вероятно, после открытия появятся и какие-то новые данные по Молнии. Кстати, недавно экспонатом музея стал концептуальный электробус-беспилотник Матрешка.

Источник: Музей транспорта Москвы

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Иннокентий Кишкурно
Количество просмотров 2
12.04.2025 
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