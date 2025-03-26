В России запатентовали внешность нового электромобиля

Компания «Юматекс» оформила патент на дизайн электрического грузовика Voyt

«Юматекс», дочерняя структура госкорпорации «Росатом», запатентовала внешность грузового электромобиля, который планируется выпускать под маркой Voyt. Это уже второй оформленный патент – в ноябре 2024-го компания оформила права на кроссовер под тем же брендом.

Что касается грузового фургона, его внешность не является секретом с марта 2024 года, когда полноразмерный макет показали на международном форуме «Атомэкспо-2024» в Сочи.

Перспективную новинку представлял Роман Войт, руководитель проекта «Электромобили» в рамках «Юматекса». По задумке, Voyt должен стать высоколокализованной платформой под выпуск автомобилей классов «B» и «B+».

Электродвигатели можно размещать на любой из осей, поэтому машины на базе этой архитектуры могут иметь различные варианты привода: передний, задний или полный. Известно, что в основе грузовика и других моделей Voyt – композитная хребтовая рама, в которую упакована батарея на 32 кВт.ч.

Этой емкости должно хватить на 300 км (по циклу NEDC). Разработчик батареи – собственно «Росатом», который спроектировал тяговые аккумуляторы и для электромобиля Атом.

Что сможет перевозить грузовой электрический фургон Voyt? Проектная грузоподъемность машины пока не раскрывается, а на показанном в прошлом году макете не было полноценного шасси, равно как дверей и салона. Но сферы применения обозначены: такси, каршеринг и даже частный сектор. Сроки внедрения в производство и площадка для выпуска – пока под вопросом.

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Источник: Роспатент, Автопоток