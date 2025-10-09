Раскрыты результаты продаж автомобилей УАЗ в сентябре

«Автостат»: продажи автомобилей УАЗ в сентябре остались на уровне августа

В сентябре 2025 года в России был реализован 1361 новый автомобиль марки УАЗ, что практически соответствует показателю августа (1365 шт.), однако на 47% меньше, чем в сентябре предыдущего года (2566 шт.).

Наибольшие продажи в начале осени пришлись на линейку коммерческих машин СГР, продажи которых составили 517 единиц, что составляет 38% от общего объема реализации автомобилей бренда.

Флагманский внедорожник УАЗ Патриот был продан 501 раз. За ним следуют легкий грузовик Профи (193 шт.) и Пикап (132 шт.), а завершает рейтинг внедорожник Хантер с 18 экземплярами.

УАЗ Патриот

В целом, за девять месяцев 2025 года в России было продано 14,2 тыс. новых автомобилей УАЗ, что на 37% меньше, чем за аналогичный период в 2024 году.

Ранее «За рулем» сообщал, что в октябре в РФ установлен рекорд по спросу на шиномонтаж.