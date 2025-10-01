УАЗ останавливал производство Хантеров — а что теперь?
После приостановки сборочного процесса в мае 2025 года внедорожники Хантер снова пошли по конвейеру УАЗа.
Об этом сообщает источник со ссылкой на пресс-службу предприятия. Ранее на УАЗе заявляли, что приостановка никак не повлияет на производственные планы по Хантеру. Отметим, что сейчас внедорожник, используемый, в основном, для армейских и хозяйственных нужд, выпускается и реализуется довольно скромными тиражами: в 2024 году темп сборки фиксировался на уровне около 50 машин в месяц.
Случившаяся в 2025 году приостановка была связана с ревизией производственных мощностей, уточняет источник.
В сентябре пресс-служба предприятия рассказала, что серьезной модернизации Хантера не планируется – с новым 2,7-литровым двигателем ZMZ Pro машина полностью соответствует всем предъявляемым требованиям, а некоторые изменения возможны лишь в связи с ведущейся модернизацией производства. Напомним, что до конца 2025 года на УАЗе должна запуститься прессовая линия по выпуску кузовных деталей.
