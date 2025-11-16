Эксперт развеял мифы о потере всех преимуществ электрокара зимой
Основатель и генеральный директор компании «Системы автономной энергии», входящей в ГК «Итэлма», Антон Мухин рассказал о некоторых мифах, связанных с потерей преимуществ электромобилей в зимний период.
Он пояснил, что современные электромобили были специально разработаны для эксплуатации в условиях низких температур.
По словам эксперта, зимой действительно увеличивается потребление энергии из-за работы климатической установки и систем терморегуляции батареи. Тем не менее, почти все современные аккумуляторы имеют функцию подогрева, которая автоматически поддерживает оптимальную температуру.
Мухин также указал, что заряжать электромобиль в зимнее время, даже во время снегопада, абсолютно безопасно. При этом важно учитывать, что скорость зарядки может снижаться, и это стоит иметь в виду при планировании поездок.
Он добавил, что как электромобили, так и гибридные автомобили хорошо себя ведут на зимних дорогах, а одним из их значительных преимуществ является возможность легкого запуска даже в сильный мороз. Эксперт порекомендовал хранить электромобили в гараже или на отапливаемых парковках, чтобы максимально сохранить запас хода в зимний период.
Ранее «За рулем» сообщал, что продажи автомобилей Mazda в России выросли в 2,5 раза.
- «За рулем» можно читать в Одноклассниках
Какое масло заливать зимой?
А летом?
Мы взяли два масла с классом вязкости 0W‑40 и 5W‑40, провели в специализированной лаборатории серию высоко- и низкотемпературных тестов и готовы дать аргументированный ответ.