Экология
«Газпромнефть» признана сетью АЗС года
14 ноября
Сеть автозаправочных станций «Газпромнефть»...
Что залить на зиму? Есть вариант!
14 ноября
Эксперты Gazpromneft напомнили, чем отличается...
Интерьер Tank 300
14 ноября
В РФ обновился хорошо известный рамный внедорожник: цены и комплектации
Бренд Tank озвучил цены на обновленный...

Этот автомобиль стал самым дальнобойным гибридом в мире

Кроссовер Hongqi установил мировой рекорд Гиннесса

Гибридный кроссовер Hongqi HS6 установил мировой рекорд Гиннесса среди гибридных автомобилей (PHEV), проехав 2327 км без дозаправки и подзарядки.

Hongqi HS6 PHEV
Испытания проходили на юге Китая, включая как высокогорные дороги региона Шангри-Ла, так и городские трассы Гуанчжоу. Рекорд был зафиксирован представителями Книги рекордов Гиннесса.

Hongqi HS6 PHEV оборудован бензиновым двигателем объемом 1.5 литра и электродвигателями, обеспечивающими общую мощность в 495 л. с. Доступны два типа аккумуляторов с емкостью 23.9 кВт·ч и 39.5 кВт·ч, которые обеспечивают запасы хода на электротяге в 123 км и 205 км соответственно. В смешанном режиме максимальный запас хода составляет 1650 км.

Интерьер Hongqi HS6 PHEV
Кроссовер предлагается как с передним, так и с полным приводом. Размеры автомобиля составляют 4925×1970×1740 мм, а колесная база – 2925 мм.

В российском представительстве марки подчеркнули, что на данный момент поставки Hongqi HS6 PHEV в Россию не запланированы.

Ранее «За рулем» сообщал, какие автомобили можно выгоднее всего продать в России.

Источник:  пресс-служба Hongqi
Ушакова Ирина
14.11.2025 
