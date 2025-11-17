Toyota может сломать стереотипы и отказаться от рамной конструкции культового внедорожника

Toyota готовит внедорожник и пикап Land Cruiser с несущим кузовом

Семейство Toyota Land Cruiser набирает обороты: Land Cruiser FJ будет представлен в октябре 2025 года, а теперь еще и это!

Японскому изданию Best Car стало известно, что Toyota готовит революцию в семействе внедорожников, разрабатывая пару совершенно новых моделей – пикапа и SUV с несущим кузовом, которые могут выйти на мировой рынок. Представленные на фото компьютерные изображения созданы редакционным отделом этого издания.

Таким образом, семейство легендарного Land Cruiser готовится к смелому повороту, а между тем прочная лестничная рама была неотъемлемой чертой всех моделей производителя с 1951 года.

Вместо нее обе новинки могут получить несущий кузов, что сделает их более комфортными для повседневной езды, хотя и в ущерб классической прочности.

Сразу же на ум приходят концепты, показанные в 2023 году: пикап EPU и внедорожник Land Cruiser Se. Оба тогда были электрическими, но серийные версии могут использовать как чистую электротягу, так и гибридные установки.

И «модный пикап», и «Land Cruiser, подходящий для городов и курортов» – новые модели.

Если планы Toyota осуществятся, мы можем увидеть новый внедорожник уже в 2026 году, а пикап - в 2027. Этот шаг знаменует собой стратегический разворот Toyota в сторону более гибкого и технологичного будущего.

Рекомендуем Какое масло заливать зимой?

А летом? Мы взяли два масла с классом вязкости 0W‑40 и 5W‑40, провели в специализированной лаборатории серию высоко- и низкотемпературных тестов и готовы дать аргументированный ответ.



РЕЗУЛЬТАТЫ ИСПЫТАНИЙ