#
Разборка неделиЖурнал на домУтильсборЗимние шиныСкидки на автоРейтингиТест маселЗдоровьеПутешествуй!ТаксиФорумПДД-задачкиС пробегомАвтоспортЛайфхаки читателейНовые возможностиОтзывыФотогид (ТО+ремонт)ЭксклюзивМы в соцсетях
>
ЛайфхакиОпросыРедакцияФорумПодписка на журналПДД-задачкиВсе автомобилиПарк «За рулем»СПЕЦИАЛЬНЫЕ ПРОЕКТЫ
Почти не ломаются: названы самые беспроблемные модели Kia
17 ноября
Почти не ломаются: названы самые беспроблемные модели Kia
TopSpeed перечислил 10 самых надежных...
Ушедший из России автогигант зарегистрировал 10 товарных знаков
17 ноября
Ушедший из России автогигант зарегистрировал 10 товарных знаков
Компания Hyundai зарегистрировала в Роспатенте...
Названы самые популярные автомобили в России в ноябре
17 ноября
Названы самые популярные автомобили в России в ноябре
«Автостат»: BMW вошел в топ-10 российского...

Toyota может сломать стереотипы и отказаться от рамной конструкции культового внедорожника

Toyota готовит внедорожник и пикап Land Cruiser с несущим кузовом

Семейство Toyota Land Cruiser набирает обороты: Land Cruiser FJ будет представлен в октябре 2025 года, а теперь еще и это!

Рекомендуем
От ВАЗ-2101 до Нивы Travel — наш мотор превзошел фиатовский по всем статьям

Японскому изданию Best Car стало известно, что Toyota готовит революцию в семействе внедорожников, разрабатывая пару совершенно новых моделей – пикапа и SUV с несущим кузовом, которые могут выйти на мировой рынок. Представленные на фото компьютерные изображения созданы редакционным отделом этого издания.

Таким образом, семейство легендарного Land Cruiser готовится к смелому повороту, а между тем прочная лестничная рама была неотъемлемой чертой всех моделей производителя с 1951 года.

«Разборка недели» — новая программа от «За рулем» Разобрали главные новости недели, чтобы вам было проще быть в курсе событий и трендов автомобильной жизни страны
СМОТРЕТЬ РАЗБОРКУ НЕДЕЛИ

Вместо нее обе новинки могут получить несущий кузов, что сделает их более комфортными для повседневной езды, хотя и в ущерб классической прочности.

Сразу же на ум приходят концепты, показанные в 2023 году: пикап EPU и внедорожник Land Cruiser Se. Оба тогда были электрическими, но серийные версии могут использовать как чистую электротягу, так и гибридные установки.

Рекомендуем
Суперинтересный телеграм-канал про автомобили — подписаться!

И «модный пикап», и «Land Cruiser, подходящий для городов и курортов» – новые модели.

Если планы Toyota осуществятся, мы можем увидеть новый внедорожник уже в 2026 году, а пикап - в 2027. Этот шаг знаменует собой стратегический разворот Toyota в сторону более гибкого и технологичного будущего.

Рекомендуем

Какое масло заливать зимой?
А летом?

Мы взяли два масла с классом вязкости 0W‑40 и 5W‑40, провели в специализированной лаборатории серию высоко- и низкотемпературных тестов и готовы дать аргументированный ответ.

РЕЗУЛЬТАТЫ ИСПЫТАНИЙ

  • «За рулем» можно смотреть на YouTube
Источник:  Best Car
Подпишитесь на «За рулем» в сервисах GoogleGoogle
Алексеева Елена
Фото:Best Car
Количество просмотров 10
17.11.2025 
Фото:Best Car
Поделиться:
Оцените материал:
0

Отзывы о Toyota Land Cruiser (7)

— Отличный автомобиль, полный восторг.
Toyota Land Cruiser  2011
/ срок владения: более 5 лет
Достоинства:
За 8 лет эксплуатации заменил правый парктроник в этом году, ну и расходники, конечно.
Недостатки:
НЕТ
Комментарий:
В семье есть GLS 350D 4-MATIC 2018г, и TLC200 2011г, так что сравнить можно, ребята , крузак это ВАУ, GLS тоже вау , но для девочек по городу. Ранее эксплуатировал TLC80, TLC100, TLK150, Паджеро4,LEXUS RX 300. Ждем TLC 300!
-34