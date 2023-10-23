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Такой Toyota Land Cruiser вы точно еще не видели: неожиданная премьера

Toyota представила первый в истории электрический Land Cruiser Se

Компания Toyota удивила совершенно новой моделью – первой в истории Land Cruiser электрической версией. Предполагается, что именно Land Cruiser Se станет главной новинкой выставки Japan Mobility Show - она откроется в Токио 28 октября.

Пока японский концерн представил лишь концепт. По габаритам: 5150×1990 х 1705 мм с колесной базой 3050 мм – модель сопоставима с Toyota Grand Highlander. Внешне Se не похож ни на Land Cruiser 300, ни на Land Cruiser Prado. В салоне новинки семь мест, других подробностей комплектации Toyota пока не раскрывает.

Toyota Land Cruiser Se
Toyota Land Cruiser Se
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Известно лишь, что у Land Cruiser Se будет несущий кузов EPU. В большей степени модель будет предназначена для передвижений по городу, но свои традиционные внедорожные качества электровнедорожник тоже сможет показать.

Сроков запуска модели в серийное производство автоконцерн пока не озвучивает.

Toyota Land Cruiser Se
Toyota Land Cruiser Se

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Источник, фото: Toyota

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За РулемПономарева Дарина
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Отзывы о Toyota Land Cruiser (7)

— Отличный автомобиль, полный восторг.
Toyota Land Cruiser  2011
/ срок владения: более 5 лет

Достоинства:

За 8 лет эксплуатации заменил правый парктроник в этом году, ну и расходники, конечно.

Недостатки:

НЕТ

Комментарий:

В семье есть GLS 350D 4-MATIC 2018г, и TLC200 2011г, так что сравнить можно, ребята , крузак это ВАУ, GLS тоже вау , но для девочек по городу. Ранее эксплуатировал TLC80, TLC100, TLK150, Паджеро4,LEXUS RX 300. Ждем TLC 300!

-9