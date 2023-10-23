Такой Toyota Land Cruiser вы точно еще не видели: неожиданная премьера
Компания Toyota удивила совершенно новой моделью – первой в истории Land Cruiser электрической версией. Предполагается, что именно Land Cruiser Se станет главной новинкой выставки Japan Mobility Show - она откроется в Токио 28 октября.
Пока японский концерн представил лишь концепт. По габаритам: 5150×1990 х 1705 мм с колесной базой 3050 мм – модель сопоставима с Toyota Grand Highlander. Внешне Se не похож ни на Land Cruiser 300, ни на Land Cruiser Prado. В салоне новинки семь мест, других подробностей комплектации Toyota пока не раскрывает.
Известно лишь, что у Land Cruiser Se будет несущий кузов EPU. В большей степени модель будет предназначена для передвижений по городу, но свои традиционные внедорожные качества электровнедорожник тоже сможет показать.
Сроков запуска модели в серийное производство автоконцерн пока не озвучивает.
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Источник, фото: Toyota
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Отзывы о Toyota Land Cruiser (7)
За 8 лет эксплуатации заменил правый парктроник в этом году, ну и расходники, конечно.
НЕТ
В семье есть GLS 350D 4-MATIC 2018г, и TLC200 2011г, так что сравнить можно, ребята , крузак это ВАУ, GLS тоже вау , но для девочек по городу. Ранее эксплуатировал TLC80, TLC100, TLK150, Паджеро4,LEXUS RX 300. Ждем TLC 300!