Такой Toyota Land Cruiser вы точно еще не видели: неожиданная премьера

Toyota представила первый в истории электрический Land Cruiser Se

Компания Toyota удивила совершенно новой моделью – первой в истории Land Cruiser электрической версией. Предполагается, что именно Land Cruiser Se станет главной новинкой выставки Japan Mobility Show - она откроется в Токио 28 октября.

Пока японский концерн представил лишь концепт. По габаритам: 5150×1990 х 1705 мм с колесной базой 3050 мм – модель сопоставима с Toyota Grand Highlander. Внешне Se не похож ни на Land Cruiser 300, ни на Land Cruiser Prado. В салоне новинки семь мест, других подробностей комплектации Toyota пока не раскрывает.

Toyota Land Cruiser Se

Известно лишь, что у Land Cruiser Se будет несущий кузов EPU. В большей степени модель будет предназначена для передвижений по городу, но свои традиционные внедорожные качества электровнедорожник тоже сможет показать.

Сроков запуска модели в серийное производство автоконцерн пока не озвучивает.

Toyota Land Cruiser Se

«За рулем» можно смотреть на YouTube

Источник, фото: Toyota