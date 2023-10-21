Toyota тайно показала новый Hilux

Закрытая презентация нового электрического Toyota Hilux состоялась в Австралии

На презентации некоторым владельцам новой электрической версии Hilux была предоставлена возможность испытать его на специально выбранном маршруте. Отзывы о новом Hilux были положительными, и его внешний вид, ощущения и характеристики понравились как инженерам, так и отраслевым партнерам Toyota.

Toyota Hilux BEV

В отличие от некоторых других электрических пикапов, которые обычно предлагают высокую мощность и проходимость, Toyota решила сосредоточиться на создании простого и надежного городского пикапа.

Toyota Hilux BEV

Прототип Hilux BEV, представленный на презентации, вызвал интерес у публики, и Toyota намерена отправить его в Таиланд для дальнейших испытаний. Если все пройдет успешно, то в ближайшем будущем у Toyota появится небольшой демонстрационный парк электрических пикапов Hilux BEV.

Toyota Hilux BEV

Шон Хэнли, вице-президент Toyota Australia по продажам и маркетингу, подтвердил, что Hilux BEV несмотря на то, что является концептуальной моделью, выглядит, ощущается и ездит как серийная машина. Он также отметил, что сам лично прокатился на новом электрическом пикапе.

Салон Toyota Hilux BEV

Источник: Carbuzz.com

Фото: Toyota