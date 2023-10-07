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Новый Toyota Hilux 2024 получил больше опций в «базе»

Toyota Hilux 2024 сохранил старые агрегаты, но получил более богатое оснащение

Одной из главных новинок является система кругового обзора Panoramic View, которая входит в стандартное оснащение автомобиля. Теперь водитель сможет лучше ориентироваться при прохождении внедорожных трасс, следя за происходящим на экране медиасистемы.

Toyota Hilux 2024
Toyota Hilux 2024

Кроме того, информационно-развлекательная система в новой модели стала еще лучше, а в базовую комплектацию включена интегрированная навигация и камера заднего вида.

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Toyota перевела популярную модель на водород

В Японии новый Hilux оснащается 2,4-литровым турбодизельным двигателем мощностью 150 л. с., работающим в паре с 6-ступенчатой автоматической коробкой передач.

Цена на новый пикап стартует от 27 275 долларов.

Источник: Carscoops

Фото: Toyota

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За РулемЛежнин Роман
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