Настоящее японское качество, пробег только летний, но цена «кусается»

В Москве продают «новую» Toyota Camry 2007 года за 3,7 млн рублей

В столице выставили на продажу уникальный, по заверениям владельца, автомобиль – Toyota Camry 2007 года, который больше похож на машину из прошлого, чем на авто возрастом в 17 лет.

Продавец просит за этот раритет 3,7 млн рублей, подчеркивая его безупречное состояние и феноменально низкий пробег – чуть более 10 тыс. км, накопленных исключительно в летние сезоны на дорогах Москвы и области.

Этот седан в кузове XV40 позиционируется как «капсула времени»: один владелец, японская сборка, комплектация «Элеганс» и полная сервисная история у официального дилера.

Владелец с гордостью отмечает легендарное качество сборки этой модели, которое, по его словам, превосходит более поздние поколения Camry.

Автомобиль не требует ремонта, ежегодно проходил плановое техническое обслуживание с заменой всех жидкостей, а на кузове присутствуют лишь незначительные следы времени в виде мелких царапин на бамперах и двери.

Под капотом находится бензиновый двигатель объемом 2,4 литра, который работает в паре с автоматической коробкой передач. Именно это поколение Camry (XV40) снискало репутацию одного из самых надежных и качественных в истории модели, а столь хорошо сохранившиеся экземпляры с минимальным пробегом практически не встречаются на рынке, что и объясняет столь высокие ценовые ожидания владельца.

Продавец предлагает потенциальным покупателям самостоятельно провести любую диагностику (за их счет), чтобы убедиться в подлинности пробега и безупречном техническом состоянии автомобиля.

Источник:  auto.ru
Алексеева Елена
14.11.2025 
