Мощная и яркая: представлена новая спортивная Камри

Компания Toyota представила спортивную Camry GT-S

Компания Toyota разработала новый концептуальный автомобиль Camry GT-S, который служит дизайн-исследованием для синтеза спортивных решений и удобства серийного седана. Основанная на модели Camry XSE AWD Hybrid 2025 года, она сохраняет стандартную гибридную систему мощностью 232 л.с.

Toyota Camry GT-S

Основные изменения коснулись дизайна кузова и шасси. Данная разработка осуществлялась студией CALTY Design Research в Анн-Арборе (США), в сотрудничестве с отделом R&D.

Концепт получил выразительный аэродинамический обвес, переработанные бамперы и окраску «Inferno Flare». Подвеска была занижена на 38 мм, установлены 20-дюймовые колеса с низкопрофильными шинами и усиленные тормоза с 8-поршневыми суппортами и 365-миллиметровыми передними дисками.

Toyota Camry GT-S

Как отметили в компании, Camry GT-S остается «реалистичным» проектом, который можно увидеть в автосалонах. «Наша цель – исследовать, как добавить Camry больше характера и спортивности, сохраняя ее узнаваемость», – подчеркнул вице-президент Toyota по маркетингу Майк Трипп.

Toyota Camry GT-S

Концепт станет частью выставки SEMA 2025, которая пройдет с 4 по 7 ноября в Лас-Вегасе, в рамках экспозиции Powered by Possibility, иллюстрирующей стратегию компании по развитию различных типов силовых установок, включая классические ДВС, гибриды, электромобили и водородные модели.

