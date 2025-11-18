Ввоз автомобилей с пробегом в Россию достиг рекорда

«Автостат»: россияне ввезли рекордное за 25 лет число б/у машин в месяц

В октябре 2025 года в Россию было ввезено 59,9 тыс. подержанных автомобилей, что является рекордом за всю историю наблюдений за импортом таких машин, как сообщает аналитическое агентство «Автостат». Это значение увеличилось на 55% по сравнению с прошлым годом и на 24% по отношению к сентябрю текущего года.

Основная масса ввоза пришлась на автомобили японских брендов: Toyota стала наиболее популярной маркой, а модель Honda Freed заняла первое место по продажам.

Япония продолжает оставаться крупнейшим поставщиком подержанных легковых автомобилей, составив 35,3% от общего объема. На втором месте находится Южная Корея с 23%, а на третьем – Китай с 17,6%. В пятерку также вошли Грузия (10,2%) и Беларусь (6,1%).

Рост активности импортеров можно объяснить стабильным спросом на подержанные авто, увеличением географии поставок на фоне ограничений рынка новых машин и предстоящим увеличением утильсбора, который также коснется автомобилей с пробегом.

Ранее «За рулем» сообщал, что названы самые беспроблемные модели Kia.

«За рулем» можно читать в ВКонтакте