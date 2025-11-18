#
Разборка неделиЖурнал на домУтильсборЗимние шиныСкидки на автоРейтингиТест маселЗдоровьеПутешествуй!ТаксиФорумПДД-задачкиС пробегомАвтоспортЛайфхаки читателейНовые возможностиОтзывыФотогид (ТО+ремонт)ЭксклюзивМы в соцсетях
>
ЛайфхакиОпросыРедакцияФорумПодписка на журналПДД-задачкиВсе автомобилиПарк «За рулем»СПЕЦИАЛЬНЫЕ ПРОЕКТЫ
Ввоз автомобилей с пробегом в Россию достиг рекорда
18 ноября
Ввоз автомобилей с пробегом в Россию достиг рекорда
«Автостат»: россияне ввезли рекордное за 25 лет...
Kaiyi уходит из России? Официальный ответ
18 ноября
Kaiyi уходит из России? Официальный ответ
«Автотор» прокомментировал информацию о...
Россияне стали чаще брать автокредиты: причины
18 ноября
Россияне стали чаще брать автокредиты: причины
НБКИ: в России выдача автокредитов в октябре...

Ввоз автомобилей с пробегом в Россию достиг рекорда

«Автостат»: россияне ввезли рекордное за 25 лет число б/у машин в месяц

В октябре 2025 года в Россию было ввезено 59,9 тыс. подержанных автомобилей, что является рекордом за всю историю наблюдений за импортом таких машин, как сообщает аналитическое агентство «Автостат». Это значение увеличилось на 55% по сравнению с прошлым годом и на 24% по отношению к сентябрю текущего года.

Рекомендуем
Какой рамник взять за ~4 млн: новый китайский или подержанный японский

Основная масса ввоза пришлась на автомобили японских брендов: Toyota стала наиболее популярной маркой, а модель Honda Freed заняла первое место по продажам.

Япония продолжает оставаться крупнейшим поставщиком подержанных легковых автомобилей, составив 35,3% от общего объема. На втором месте находится Южная Корея с 23%, а на третьем – Китай с 17,6%. В пятерку также вошли Грузия (10,2%) и Беларусь (6,1%).

«Разборка недели» — новая программа от «За рулем» Разобрали главные новости недели, чтобы вам было проще быть в курсе событий и трендов автомобильной жизни страны
СМОТРЕТЬ РАЗБОРКУ НЕДЕЛИ

Рост активности импортеров можно объяснить стабильным спросом на подержанные авто, увеличением географии поставок на фоне ограничений рынка новых машин и предстоящим увеличением утильсбора, который также коснется автомобилей с пробегом.

Лучшие посты в нашем Телеграм-канале:
Штрафы с камер за отсутствие ОСАГО — свежие подробности
На «китайцах» для РФ занизят мощность до 160 л. с. под утильсбор. Правда или миф?
Подписчик заснял в Китае интересный автомобиль, который скоро привезут в РФ

Ранее «За рулем» сообщал, что названы самые беспроблемные модели Kia.

Рекомендуем

Какое масло заливать зимой?
А летом?

Мы взяли два масла с классом вязкости 0W‑40 и 5W‑40, провели в специализированной лаборатории серию высоко- и низкотемпературных тестов и готовы дать аргументированный ответ.

РЕЗУЛЬТАТЫ ИСПЫТАНИЙ

Источник:  «Автостат»
Подпишитесь на «За рулем» в сервисах GoogleGoogle
Ушакова Ирина
Фото:Depositphotos
18.11.2025 
Фото:Depositphotos
Поделиться:
Оцените материал:
0