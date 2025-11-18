Названы самые безаварийные премиум-авто в России
На российском вторичном рынке среди автомобилей премиум-сегмента не старше пяти лет наименьшее количество случаев ДТП зафиксировано у моделей Zeekr 001, Mercedes-Benz G-класса AMG и Tank 300. Эти данные предоставляет сервис онлайн-проверки истории автомобилей «Автотека» (проект «Авито»).
Наибольшее число автомобилей без аварий наблюдается у марок Jeep (88,8% безаварийных машин), Zeekr (86,3%), Li Auto (86,1%), Tesla (83,7%) и Voyah (81,7%). В число десяти лучших также вошли Tank (80,9%), MINI (78,5%), BMW (75,5%), Porsche (75,3%) и Land Rover (74,4%). Общее количество безаварийных автомобилей среди предложений составило 74,6%.
Среди конкретных моделей больше всего безаварийных экземпляров у Zeekr 001 (87%), Mercedes-Benz G-класса AMG (85,3%), Tank 300 (83,5%), Voyah Free (82,3%) и Mercedes-Benz S-класса (82,1%). Также в лидеры вошли Exeed RX, BMW X5, Tank 500, BMW X7 и X3. Часто безаварийные предложения можно встретить среди Audi Q7, BMW X6, Mercedes-Benz GLS, Land Rover Range Rover, Audi Q5, Lexus NX, Mercedes-Benz GLE, BMW 7 серии, BMW X1 и Exeed VX.
Андрей Тумкин, управляющий директор «Автотеки», считает, что высокая безаварийность в сегменте премиум автомобилей с пробегом до 5 лет может быть связана с особым отношением владельцев к таким машинам как к объектам повышенной ценности. Кроме того, среди лидеров оказались китайские модели, что можно объяснить современными системами безопасности, которыми они оснащены.
Ранее «За рулем» сообщал, что названы самые беспроблемные модели Kia.
