Эти хорошо знакомые кроссоверы прошли сертификацию в России

Дистрибьютор Li Auto в России получил ОТТС на три модели

Кроссоверы марки Li Auto были сертифицированы и получили одобрение типа транспортного средства (ОТТС), как сообщается в их пресс-службе. Три модели, прошедшие сертификацию для начала официальных продаж в России, это L6, L7 и L9.

В сообщении также указано, что Li Auto активно работает над созданием официальной дилерской сети и системой сервисного обслуживания.

Даты начала продаж и цены на автомобили будут объявлены позже.

На данный момент автомобили Li Auto (Lixiang) представлены в России через дистрибьютора Sinomach Auto.

В Sinomach Auto отметили важность получения ОТТС для поставляемых в Россию моделей Lixiang:

гарантия соответствия требованиям российского законодательства в области безопасности, экологии и технического регулирования;

гарантийная поддержка от завода-изготовителя и полноценное техническое обслуживание;

бесперебойные поставки запчастей.

Li Auto L6, L7 и L9

РЕЗУЛЬТАТЫ ИСПЫТАНИЙ