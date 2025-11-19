Эти хорошо знакомые кроссоверы прошли сертификацию в России
Кроссоверы марки Li Auto были сертифицированы и получили одобрение типа транспортного средства (ОТТС), как сообщается в их пресс-службе. Три модели, прошедшие сертификацию для начала официальных продаж в России, это L6, L7 и L9.
В сообщении также указано, что Li Auto активно работает над созданием официальной дилерской сети и системой сервисного обслуживания.
Даты начала продаж и цены на автомобили будут объявлены позже.
На данный момент автомобили Li Auto (Lixiang) представлены в России через дистрибьютора Sinomach Auto.
В Sinomach Auto отметили важность получения ОТТС для поставляемых в Россию моделей Lixiang:
- гарантия соответствия требованиям российского законодательства в области безопасности, экологии и технического регулирования;
- гарантийная поддержка от завода-изготовителя и полноценное техническое обслуживание;
- бесперебойные поставки запчастей.
