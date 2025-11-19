#
Разборка неделиЖурнал на домУтильсборЗимние шиныСкидки на автоРейтингиТест маселЗдоровьеПутешествуй!ТаксиФорумПДД-задачкиС пробегомАвтоспортЛайфхаки читателейНовые возможностиОтзывыФотогид (ТО+ремонт)ЭксклюзивМы в соцсетях
>
ЛайфхакиОпросыРедакцияФорумПодписка на журналПДД-задачкиВсе автомобилиПарк «За рулем»СПЕЦИАЛЬНЫЕ ПРОЕКТЫ
Эти хорошо знакомые кроссоверы прошли сертификацию в России
19 ноября
Эти хорошо знакомые кроссоверы прошли сертификацию в России
Дистрибьютор Li Auto в России получил ОТТС на...
Citymax 12 выходит на улицы — что особенного в российском автобусе?
19 ноября
Citymax 12 выходит на улицы — что особенного в российском автобусе?
Компания «СТТ» объявила старт продаж нового...
Geely Emgrand
19 ноября
Недорогой автомобиль крупнее Весты обновился: известны цены
В КНР начались продажи нового Geely Emgrand по...

Эти хорошо знакомые кроссоверы прошли сертификацию в России

Дистрибьютор Li Auto в России получил ОТТС на три модели

Кроссоверы марки Li Auto были сертифицированы и получили одобрение типа транспортного средства (ОТТС), как сообщается в их пресс-службе. Три модели, прошедшие сертификацию для начала официальных продаж в России, это L6, L7 и L9.

Рекомендуем
Как дефорсаж позволит вам не платить утильсбор

В сообщении также указано, что Li Auto активно работает над созданием официальной дилерской сети и системой сервисного обслуживания.

Даты начала продаж и цены на автомобили будут объявлены позже.

На данный момент автомобили Li Auto (Lixiang) представлены в России через дистрибьютора Sinomach Auto.

«Разборка недели» — новая программа от «За рулем» Разобрали главные новости недели, чтобы вам было проще быть в курсе событий и трендов автомобильной жизни страны
СМОТРЕТЬ РАЗБОРКУ НЕДЕЛИ

Рекомендуем
Суперинтересный телеграм-канал про автомобили — подписаться!

В Sinomach Auto отметили важность получения ОТТС для поставляемых в Россию моделей Lixiang:

  • гарантия соответствия требованиям российского законодательства в области безопасности, экологии и технического регулирования;
  • гарантийная поддержка от завода-изготовителя и полноценное техническое обслуживание;
  • бесперебойные поставки запчастей.
Li Auto L6, L7 и L9
Li Auto L6, L7 и L9
Лучшие посты в нашем Телеграм-канале:
Бустер + компрессор: испытали 8 универсальных устройств
Въезда в РФ ожидают до 4 тыс. автовозов: до подорожания «утиля» успеют не все
Вот как сократить расход топлива зимой

Ранее «За рулем» сообщал, каким премиальным европейским авто не грозит новый утильсбор.

Рекомендуем

Какое масло заливать зимой?
А летом?

Мы взяли два масла с классом вязкости 0W‑40 и 5W‑40, провели в специализированной лаборатории серию высоко- и низкотемпературных тестов и готовы дать аргументированный ответ.

РЕЗУЛЬТАТЫ ИСПЫТАНИЙ

Источник:  пресс-служба Li Auto
Подпишитесь на «За рулем» в сервисах GoogleGoogle
Ушакова Ирина
Фото:пресс-служба Li Auto
19.11.2025 
Фото:пресс-служба Li Auto
Поделиться:
Оцените материал:
0