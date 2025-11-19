#
Названы способы проверки купленных на маркетплейсах шин

Автоэксперт Марков: Проверяйте шины с маркетплейсов на следы эксплуатации

Технический эксперт холдинга «Кордиант» Олег Марков поделился 18 ноября методами проверки шин, заказанных через маркетплейсы.

Комментарий эксперта

Олег Марков, технический эксперт холдинга «Кордиант»:

– Во-первых, необходимо проверить, что шины, которые перед вами, именно те, что были отражены в карточке товара. Марка, модель, индекс скорости и нагрузки – эти параметры указаны на боковине шины крупным шрифтом и должны полностью совпадать с рекомендованными для установки на автомобиль, так как являются ключевыми для обеспечения безопасности.

Как дефорсаж позволит вам не платить утильсбор

Марков также рекомендовал внимательно осмотреть внешний вид шин: на них не должно быть вмятин, искривлений, порезов, царапин или трещин. Кроме того, следует уделить внимание внутренней части, так как используемые там материалы могут трескаться, если шины хранятся на улице в зимнее время.

Автоэксперт акцентировал, что важно тщательно проверить протектор и бортовые зоны шин – места, где они соприкасаются с диском. На этих участках могут быть повреждения, полученные при установке, а также следы монтажной пасты.

В заключение Марков отметил, что следует обращать внимание на дату производства шин.

Ранее «За рулем» сообщал, каким премиальным европейским авто не грозит новый утильсбор.

Источник:  «Лента.ру»
Ушакова Ирина
Фото:freepik / standert
19.11.2025 
