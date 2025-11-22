Эти неисправности появляются у машины к 200 тыс. км пробега

«Автодом» назвал 22 проблемы, которые появляются у авто к 200 тыс. км пробега

При достижении отметки в 200 тыс. км у автомобилей часто возникают трудности с мотором, трансмиссией и электрикой. Об этом сообщил Роман Тимашов, директор по послепродажному обслуживанию компании «Автодом Алтуфьево».

Комментарий эксперта

Роман Тимашов, директор по послепродажному обслуживанию компании «Автодом Алтуфьево»:

– При пробеге 200 тыс. километров у мотора могут быть изношены поршневые кольца и маслосъемные колпачки. Двигатели с цепным приводом требуют замены цепи и натяжителей. Могут выйти из строя водяной насос, термостат, радиаторы и шланги. Скорее всего, потребуется замена распредвалов, иногда с муфтами регулировки фаз.

Роботизированные трансмиссии и вариаторы могут нуждаться в серьезном ремонте на пробеге 200 тыс. км, так как обычно требуется обслуживание сцепления или замена ремня для вариатора. Классические автоматические коробки относительно надежны, но также могут требовать ремонта, например блока клапанов.

В случае полного привода может возникнуть необходимость в ремонте раздаточной коробки или карданного вала, а также крестовин. Шрусы и полуоси, как правило, имеют срок службы около 200 тыс. км, отметил специалист.

С учетом такого пробега подвеска, вероятно, уже обслуживалась несколько раз – могли потребоваться замена тормозных дисков и колодок (обычно 2-3 комплекта), тормозных суппортов в случае заклинивания или порыва манжет, рычагов и сайлентблоков (до 2 комплектов). Для амортизаторов пробег в 200 тыс. км означает необходимость замены.

У многих авто с пробегом 200 тыс. километров наблюдаются проблемы с электрикой. Обычно у таких машин выходят из строя датчики, стартер, генератор, окисляются проводка и соединительные разъемы, возникают проблемы с лампами и электронными модулями, заключил Тимашов.

Ранее «За рулем» сообщал, что ввоз новых легковушек в Россию резко упал.

«За рулем» можно читать и в MAX