Распылить WD-40 на арки, чтобы снег не намерзал — годный лайфхак?

Блогера раскритиковали за совет использовать WD-40 против намерзания снега

Американский блогер Кейт Гриффит подвергся критике после публикации ролика, в котором он посоветовал распылять WD-40 на колесные арки автомобиля.

В видео он утверждает, что щедрый слой подобной жидкости, нанесенный на подкрылки, будет отталкивать зимнюю грязь и препятствовать скоплению снега и намерзанию льда. Ролик набрал более 1,7 млн просмотров, но в комментариях «полезный совет» подвергли закономерной критике. Большая часть комментариев – негативные, и все они сводятся к тому, что совет как минимум бесполезный, а вероятно, и опасный.

Заметим, иногда такой метод действительно работает – известно, что жидкости типа WD-40 наносят на ковши снегоуборщиков, чтобы предотвратить обледенение. Но с колесными арками все иначе.

Многие рядовые комментаторы, а также подключившиеся к обсуждению эксперты замечают, что WD-40, случайно попавшая непосредственно на колесо, ослабит сцепление его с дорогой, а при длительном воздействии может химически повредить его. Попадание на тормозной диск ухудшит тормозные свойства. Кроме того, в колесных арках могут находиться пластиковые элементы, скрытые датчики, проводка, тормозные магистрали – всему этому контакт с WD-40 совершено не нужен.

Остается рассчитывать, что благодаря широкому резонансу очередной блогерский «лайфхак» обойдет стороной большинство обывателей.

