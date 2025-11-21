Экология
Дебютировал новый экономичный внедорожник: что известно

Новый внедорожник iCaur V27 для России дебютировал в Китае

Компания Chery на международном автосалоне в Гуанчжоу представила внедорожник iCar V27, который будет продаваться на зарубежных рынках под брендом iCaur.

Этот автомобиль оснащен гибридной силовой установкой, включающей 1,5-литровый бензиновый двигатель и электродвигатель.

Модель будет доступна как с задним, так и с полным приводом, причем у наиболее мощной полноприводной версии мощность составит 449 л.с., а запас хода на электричестве – до 200 км.

Гибридная силовая установка (REEV) обеспечивает эффективную работу в температурном диапазоне от −35 °C до +60 °C.

По размеру новый внедорожник превосходит Toyota Land Cruiser 250 (Prado) и Land Cruiser 300: его длина составляет 5055 мм, ширина – 1976 мм, высота – 1894 мм, а колесная база равна 2910 мм.

Ожидается, что новый iCaur V27 появится на российском рынке в первой половине 2026 года.

Ранее «За рулем» сообщал, что в России возник серьезный дефицит китайских автомобилей.

Источник:  CarNewsChina
21.11.2025 
