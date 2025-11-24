До 2 млн рублей: самые дешевые китайские авто

Топ-10 доступных китайских кроссоверов на авторынке РФ

Китайские кроссоверы занимают большую долю авторынка России. Несмотря на общий рост цен, покупатели могут найти новый автомобиль с высоким клиренсом в пределах двух миллионов рублей. Издание «Автоновости дня» сообщает о целых одиннадцати интересных моделях в данной ценовой категории.

Лидером по доступности стал JAC JS3. Версия авто 2023 года стоит 1,55 миллиона рублей благодаря специальному предложению. Это надежный автомобиль с 1,5-литровым атмосферным двигателем мощностью 109 л.с. и механической коробкой. В стандартной комплектации уже есть кондиционер, круиз-контроль и задние парктроники.

Следующий по цене – Livan X3 Pro за 1,67 миллиона рублей, который представляет собой обновленную версию Geely Vision X3. Он предлагается в одной комплектации с вариатором и мотором мощностью 103 л.с., а также имеет встроенный видеорегистратор и систему бесключевого доступа.

На третьем месте находится Bestune T55 с ценой от 1,71 миллиона рублей со скидками от производителя. Автомобиль оснащен турбомотором, роботизированной коробкой и такой функцией, как светодиодные фары и большой 12,3-дюймовый мультимедийный экран.

Также в этом списке значится популярный Haval Jolion, который можно купить за 1,8 миллиона рублей. Начальная версия включает турбомотор мощностью 143 л.с. и механическую коробку передач.

В диапазоне 1,9 миллиона рублей представлены две модели от DFSK: DFSK 500 с 106-сильным мотором и вариатором, а также более крупный DFSK 580 с семиместным салоном и турбодвигателем на 145 л.с.

Далее идут несколько моделей, стоимость которых близка к двум миллионам: Bestune T77 (1,92 млн) с мотором 160 л.с., BAIC X7 (1,94 млн) с 180-сильным агрегатом и хорошо укомплектованный Chery Tiggo 4 Pro (1,97 млн).

Завершает список BAIC X55, цена которого составляет 1,975 миллиона рублей после обновления комплектации, и Haval M6 за 1,98 миллиона рублей, которая считается одной из наиболее надежных моделей с практичным салоном и 1,5-литровым турбомотором.

